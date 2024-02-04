"Не обязательно приглашать на пиво": дипломат предложил Шольцу встретиться с Путиным

Усиление давления на главу Кремля может навести его на мысль прекратить войну, а сам российский президент может выдать это за "победу", считает экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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Канцлер Германии Олаф Шольц мог бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и попытаться убедить его прекратить войну против Украины. Об этом в в интервью немецкому телеканалу n-tv, сказал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"А почему господин Шольц не должен встречаться с Путиным? Ведь для этого не обязательно приглашать его в Германию на пиво или самому лететь в Москву. Даже в холодную войну бывали встречи, например в Исландии, где за закрытыми дверями разговаривали без намеков. Нужно найти убедительные аргументы, понятные Путину, пусть даже и такие, которые, возможно, дико звучат", — сказал он.

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Он добавил, что считает, что усиление давления на Путина может навести его на мысль прекратить войну, а сам Путин может выдать это за "победу". По словам Андрея Мельника, для прекращения войны против Украины нужны новые серьезные импульсы в дипломатии.

"Конечно, если Путину позвонить и поинтересоваться, не будет ли он столь любезен вывести наконец свои войска, то это не поможет. Нужна хитроумная стратегия, общий знаменатель, которые, естественно, должны быть тесно согласованы и с Украиной, поскольку нам не нужен новый беззубый" компромисс вроде Минских соглашений", — подчеркнул Мельник.

Дипломат считает, что сейчас самое время достать "дипломатическую палку".

"Президент Зеленский выдвинул формулу мира, на основе которой можно выстроить такую инициативу, ведь мы сейчас почти ежедневно читаем, что Путин через каких-то посредников посылает сигналы о готовности к переговорам, о том, что он якобы хочет прекратить войну", — сказал Андрей Мельник.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о том, что "демилитаризованная зона" в Украине должна быть на таком расстоянии, чтобы обеспечила безопасность его городов. Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил главе Кремля, что протянута она должна быть до российских городов, среди которых Москва и Санкт-Петербург. Это поможет избежать ударов со стороны агрессора.

2 февраля в США отреагировали на слова Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине. По словам представителя Госдепа США Мэтью Миллера, если Москва действительно заинтересована в создании "демилитаризованной зоны", то ей стоит вывести свои войска с украинской территории.