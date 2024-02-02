РФ надо убрать войска: в США отреагировали на слова Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине

По словам представителя Госдепа США Мэтью Миллера, если Москва действительно заинтересована в создании "демилитаризованной зоны", то ей стоит вывести свои войска с украинской территории.

Related video

В США прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о создании "демилитаризованной зоны" в Украине. На слова главы Кремля отреагировал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга

Американский чиновник отметил, что сложно понять, как можно создать буферную зону между Украиной и Российской Федерацией, когда ВС РФ находятся на украинской территории.

"Несколько сложно иметь демилитаризованную зону, когда российские силы продолжают операции с украинской стороны границы, а Путин ясно давал понять, что не собирается менять своих целей – захватить и покорить Украину", – заявил Миллер.

По словам представителя госдепа, если Москва действительно заинтересована в создании "демилитаризованной зоны", то ей стоит вывести свои войска с украинской территории.

Владимир Путин заявил о намерении создать "демилитаризованную зону" в Украине

Владимир Путин заявил, что "демилитаризованная зона" в Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов России от обстрелов. По словам российского президента, главным мотивом российских военных, включая группы ветеранов и регулярные подразделения, является защита России от потенциальных угроз и ударов ВСУ дальнобойным оружием.

Позже в ISW сообщили, что Путин усилил свои максималистские территориальные претензии в отношении Украины. По словам аналитиков, заявленная Путиным цель нереализуема, пока существует независимая Украина. Москва планирует продолжать аннексировать украинские территории, которые смогут захватить ВС РФ.