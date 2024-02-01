Дипломатам РФ приказали следить за артистами, которые критикуют Путина: в МИД отреагировали

По данным журналистов, речь о дипломатах, которые работают в "дружественных" для Кремля странах. Под раздачу уже могла попасть группа "Би-2". При этом в российском МИД считают, что музыкантов, которые поддерживают Киев, нужно сразу судить.

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Дипломаты Российской Федерации должны будут взяться за артистов, которые публично выступают против президента Владимира Путина и его действий. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным двух анонимных источников журналистов, Министерство иностранных дел РФ провело разговор со своими дипломатами в некоторых государствах, которые должны будут следить за деятельностью антивоенных артистов.

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Касается это тех дипломатов, как рассказывают источники, которые работают в так называемых "дружественных" для России странах.

В качестве примера авторы материала привели российскую рок-группу "Би-2". Ее участников на этой неделе задержали в Таиланде из-за того, что они якобы нарушили иммиграционные правила во время своих выступлений на острове Пхукет.

В Кремле желали, чтобы российских граждан после этого депортировали обратно на родину, где им уже грозил бы арест и уголовное преследование. В результате власти Таиланда приняли решение отправить их всех в Израиль, ведь у пятерых членов группы хоть и были российские паспорта, у них одновременно было израильское и австралийское гражданства. История так закончилась после вмешательства Министерства иностранных дел Израиля.

Как пишут авторы материала далее, одна из версий гласит, что депортировать музыкантов в Россию мог требовать лично генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов. Это подтверждает слова чиновников о том, что российским дипломатам поручили заняться антивоенными музыкантами, которые продолжают критиковать президента Владимира Путина.

Слежка за российскими артистами: в МИД отреагировали

В Министерстве иностранных дел России также увидели материал Bloomberg и решили на него отреагировать, передает "РБК". Представители дипломатического ведомства убеждены, что всех тех, кто не поддерживает действия России необходимо судить.

"Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить", – заявили в МИД России.

Напомним, 9 ноября 2023 года сообщалось, что на солиста украинской группы "Пошлая Моллы" подали заявление в прокуратуру Польши из-за оскорбления поляков. Журналист и автор сообщения отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, Кирилл Бледный сменил место жительства — переехал из России в Польшу.