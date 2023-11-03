В РФ требуют задержать и допросить Аллу Пугачеву за "оскорбления в Интернете"

Примадонна неожиданно вернулась в Россию и даже заехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь.

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Алла Пугачева неожиданно вернулась в Россию, заехав на территорию РФ через КПП в Псковской области. Там она села на поезд и сегодня рано утром приехала в Москву. После она отправилась в свой знаменитый замок в деревне Грязь. Приезд Примадонны не остался незамеченным. Общественники из организации "Зова народа" обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и министру МВД Владимиру Колокольцеву и потребовали наказать певицу по статье об "оскорблениях в интернете". Об этом пишет MSK1.RU.

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Публичные оскорбления активисты усмотрели в высказываниях Примадонны о своих недоброжелателях: ей припомнили фразу о "холопах и рабах".

Тогда Алла Пугачева написала: "Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами".

Пресс-секретарь организации российской организации "Зов народа" Антон Еговцев требует задержать и допросить Примадонну. Надо отметить, что максимальное наказание по этой статье — штраф в 10 тысяч рублей.

Помимо этого, Аллу Пугачеву требуют проверить на участие в финансировании ВСУ из-за того, что она поддержала в социальных сетях своего мужа Максима Галкина, объявленного так называемым "иноагентом".

"Считаем ее действия недопустимыми и оскорбительными по отношению к россиянам и не имеющими оснований. После ее заявлений мы как общественное движение сталкивались с массовым негодованием со стороны общества", — заявили в "Зове народа".

"Зов народа" — это межрегиональное правоконсервативное общественное движение, которое называет своими целями "защиту России и народа, развитие ее традиций, культуры, нравственности, духовных скреп и истории". Ранее они обращались с жалобами на Noize MC, "Animal Джаz" и других артистов.

Алла Пугачева на вокзале Фото: Скриншот

Визит Аллы Пугачевой в РФ стал сюрпризом. Она после начала войны в Украине уехала с детьми и мужем в Израиль. Но сегодня утром ее заметили на Ленинградском вокзале с чемоданом в сопровождении помощника и концертного директора Елены Чупраковой.

Примадонна уехала на черном Rolls-Royce. После певицу видели в ее знаменитом замке в деревне Грязь.

Инсайдеры сообщают, что Пугачева приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы на детей, которые еще оставались в России.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева давно завещала все свое имущество своим детям и внукам. Но владельцем замка в подмосковной деревне Грязь остается ее супруг Максим Галкин.

Сейчас, как писали российские СМИ, Пугачева и ее семья живут на Кипре, куда уехали после начала войны в Израиле.

Напомним, после отъезда из РФ Алла Пугачева приезжала в Россию дважды: в августе 2022-го и в мае 2023 года, когда присутствовала на похоронах своего давнего друга, дизайнера Валентина Юдашкина.