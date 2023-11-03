У РФ вимагають затримати та допитати Аллу Пугачову за "образи в Інтернеті"
Примадонна несподівано повернулася в Росію і навіть заїхала у свій замок у підмосковному селі Грязь.
Алла Пугачова несподівано повернулася в Росію, заїхавши на територію РФ через КПП у Псковській області. Там вона сіла на поїзд і сьогодні рано вранці приїхала до Москви. Після вона вирушила до свого знаменитого замку в селі Грязь. Приїзд Примадонни не залишився непоміченим. Громадські працівники з організації "Поклик народу" звернулися до голови СК РФ Олександра Бастрикіна і міністра МВС Володимира Колокольцева і зажадали покарати співачку за статтею про "образи в інтернеті". Про це пише MSK1.RU.Важливо
Публічні образи активісти угледіли у висловлюваннях Примадонни про своїх недоброзичливців: їй пригадали фразу про "холопів і рабів".
Тоді Алла Пугачова написала: "Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила даремно. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами".
Прес-секретар організації російської організації "Поклик народу" Антон Єговцев вимагає затримати і допитати Примадонну. Треба зазначити, що максимальне покарання за цією статтею — штраф у 10 тисяч рублів.
Крім цього, Аллу Пугачову вимагають перевірити на участь у фінансуванні ЗСУ через те, що вона підтримала в соціальних мережах свого чоловіка Максима Галкіна, оголошеного так званим "іноагентом".
"Вважаємо її дії неприпустимими і образливими по відношенню до росіян і такими, що не мають підстав. Після її заяв ми як громадський рух стикалися з масовим обуренням з боку суспільства", — заявили в "Зові народу".
"Поклик народу" — це міжрегіональний правоконсервативний громадський рух, який називає своїми цілями "захист Росії і народу, розвиток її традицій, культури, моральності, духовних скрєп та історії". Раніше вони зверталися зі скаргами на Noize MC, "Animal Джаz" та інших артистів.
Візит Алли Пугачової до РФ став сюрпризом. Вона після початку війни в Україні виїхала з дітьми та чоловіком до Ізраїлю. Але сьогодні вранці її помітили на Ленінградському вокзалі з валізою в супроводі помічника і концертного директора Олени Чупракової.
Примадонна поїхала на чорному Rolls-Royce. Після співачку бачили в її знаменитому замку в селі Грязь.
Інсайдери повідомляють, що Пугачова приїхала, щоб скласти додатковий заповіт і забрати всі документи на дітей, які ще залишалися в Росії.
Раніше повідомлялося, що Алла Пугачова давно заповіла все своє майно своїм дітям і онукам. Але власником замку в підмосковному селі Грязь залишається її чоловік Максим Галкін.
Зараз, як писали російські ЗМІ, Пугачова та її сім'я живуть на Кіпрі, куди виїхали після початку війни в Ізраїлі.
Нагадаємо, після від'їзду з РФ Алла Пугачова приїжджала в Росію двічі: у серпні 2022-го і в травні 2023 року, коли була присутня на похоронах свого давнього друга, дизайнера Валентина Юдашкіна.