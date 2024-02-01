Участников группы "Би-2" депортировали из Таиланда

Всех участников группы "Би-2", которых на днях задержали в Таиланде депортировали в Израиль. Известно, что музыканты покинули страну рейсом Тель-Авив — Бангкок.

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Информацию о вылете и успешном решении по делу сообщили в телеграмм-канале группы.

Задержание "Би-2"

В городе Паттайя 24 января состоялся концерт группы "Би-2" после которого полиция задержала 7-х участников группы. В частности, речь идет о Шуре Би-2 (Александр Уман) и Леве Би-2 (Егор Бортник), а также Андрее Звонкове, Максе Лакмусе, Борисе Лифшице и Яне Николенко.

Всех участников задержали и удерживали в миграционном центре в общей камере на 80 человек.

В чем обвиняют участников группы "Би-2"

Предварительной версией задержания было подозрение, что участники группы нелегально дали концерт, поскольку приехали в страну по туристической визе.

Однако, также есть утверждение, что обращение об аресте музыкантов поступило от генерального консульства РФ в Таиланде. Все потому, что группа не поддерживает политику российского президента и выступает за поддержку армии ВСУ.

Фото: Facebook Би-2/B-2

Что грозило музыкантам группы "Би-2"

Изначально речь шла о том, что музыкантам придется заплатить по 3 тысячи бат (ориентировочно 3 200 гривен) с каждого участника. Такой размер штрафа фиксированный из-за нарушения пересечения границы страны. Однако уже потом начали рассматривать более жесткую версию наказания — депортацию на территорию РФ.

Организаторы концерта группы "Би-2" прокомментировали задержание

VPI Event Co., Ltd., которые занимались организацией концерта группы "Би-2" в Таиланде подтвердили, что действительно был концерт, однако никаких законодательных нарушений со стороны организаторов и участников группы не было. Организаторы уверяют, что для проведения концерта были получены все необходимые документы, договоры и разрешения в соответствии с требованиями законодательства.

Организаторы также подтвердили то, что визы для выступающих артистов были оформлены некорректно. В частности, для участников группы была оформлена туристическая виза, что привело к нарушению миграционного законодательства Таиланда.

"Обычно в таких случаях миграционные службы обращаются к организатору мероприятия для применения соответствующих санкций согласно действующему законодательству. Но в этом случае внимание миграционных служб было сосредоточено исключительно на артистах. Хотим подчеркнуть, что ответственность за оформление виз согласно условиям контракта лежит исключительно на нашей компании. Группа Би-2 не несет ответственности за допущенную ошибку", — отметили организаторы.

Также организаторы отметили, что в последнее время из-за давления российского консульства в декабре началась активная кампания отмены концертов российских артистов. Из недавних выступлений были отменены гастроли Максима Галкина и Руслана Белого как в Паттайе, так и на Пхукете. В практике проведения концертов ранее арестов артистов не было — обычно все сводилось к наложению штрафов или других санкций на организаторов.

Организаторы также отметили, что пытаясь освободить артистов группы Би-2 испытывали беспрецедентное давление со стороны российского консульства.Однако, уже вечером стало известно, что музыканты группы Би-2 благополучно покинули Таиланд.

Какова ситуация с участниками группы сейчас

30 января стало известно, что все же участников группы депортируют в Израиль. Всем участникам группы даже приобрели билеты. Однако впоследствии оказалось, что они отказались общаться с российским консулом и решение о депортации в Израиль отменили.

Однако все же через пару часов на официальной странице группы сообщили, что Лева Би-2 все же вышел из тюрьмы и вылетел в Израиль. Через несколько часов и остальных участников отправили в Израиль.

Отношение "Би-2" к Украине

Участники группы "Би-2" публично поддерживают Украину в войне против России и категорически не поддерживают взгляды российского президента. Из-за этого артисты были вынуждены покинуть территорию РФ и переехать в Израиль.

Российские СМИ утверждают, что участники группы также скрыто спонсируют украинскую армию. Сейчас на территории РФ группа "Би-2" попала в "черный список артистов", которые не поддерживают политику страны.

Напомним, ранее мы писали, что группу "Би-2" задержали в Таиланде. Также Фокус писал, что РФ покинул певец Филипп Киркоров.