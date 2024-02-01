Стала відома подальша доля гурту Би-2, заарештованих у Тайланді

Усіх учасників гурту "Би-2", яких днями затримали у Таїланді депортували до Ізраїлю. Наразі відомо, що музиканти покинули країну рейсом Тель-Авів — Бангкок.

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Інформацію про виліт та успіше розв'язання у справі повідомили в телеграм-каналі гурту.

Затримання "Би-2"

У місті Паттайя 24 січня відбувся концерт гурту "Би-2" після якого поліція затримала 7-х учасників гурту. Зокрема, мова йде про Шуру Би-2 (Олександр Уман) і Льову Би-2 (Єгор Бортник), а також Андрія Звонкова, Макса Лакмуса, Бориса Ліфшиця і Яна Ніколенка.

Усіх учасників затримали та утримували у міграційному центрі у загальній камері на 80 осіб.

У чому звинувачують учасників гурту "Би-2"

Попередньою версією затримання була підозра, що учасники гурту нелегально дали концерт, оскільки приїхали в країну по туристичній візі.

Однак, також є твердження, що звернення про арешт музикантів надійшло від генерального консульства РФ у Таїланді. Все тому, що гурт не підтримує політику російського президента та виступає за підтримку армії ЗСУ.

Фото: Facebook Би-2/B-2

Що загрожувало музикантам гурту "Би-2"

Спочатку мова йшла про те, що музикантам доведеться заплатити по 3 тисячі бат (орієнтовно 3 200 гривень) з кожного учасника. Такий розмір штрафу фіксований через порушення перетину кордону країни. Однак вже згодом почали розглядати більш жорстку версію покарання — депортацію на територію РФ.

Організатори концерту гурту "Би-2" прокоментували затримання

VPI Event Co., Ltd., які займалися організацією концерту гурту "Би-2" у Таїланді підтвердили, що дійсно був концерт, однак жодних законодавчих порушень з боку організаторів та учасників гурту не було. Організатори запевняють, що для проведення концерту було отримано всі необхідні документи, договори та дозволи відповідно до вимог законодавства.

Організатори також підтвердили те, що візи для виступаючих артистів були оформлені некоректно. Зокрема, для учасників групи було оформлено туристичну візу, що призвело до порушення міграційного законодавства Таїланду.

"Зазвичай у таких випадках міграційні служби звертаються до організатора заходу для застосування відповідних санкцій згідно з чинним законодавством. Але в цьому випадку увага міграційних служб була зосереджена виключно на артистах. Хочемо наголосити, що відповідальність за оформлення віз згідно з умовами контракту лежить виключно на нашій компанії. Група Би-2 не несе відповідальності за допущену помилку", — зазначили організатори.

Також організатори наголосили, що останнім часом через тиск російського консульства у грудні розпочалася активна кампанія скасування концертів російських артистів. З недавніх виступів було скасовано гастролі Максима Галкіна та Руслана Білого як у Паттайї, так і на Пхукеті. У практиці проведення концертів раніше арештів артистів не було — зазвичай все зводилося до накладення штрафів чи інших санкцій на організаторів.

Організатори також відзначили, що намагаючись звільнити артистів гурту Би-2 відчували безпрецедентний тиск з боку російського консульства.Однак, вже ввечері стало відомо, що музиканти групи Би-2 благополучно залишили Таїланд.

Яка ситуація з учасниками гурту зараз

30 січня стало відомо, що все ж учасників гурту депортують до Ізраїлю. Усім учасникам гурту навіть придбали квитки. Однак згодом виявилося, що вони відмовилися спілкуватися із російським консулом і рішення про депортацію до Ізраїлю скасували.

Однак все ж через пару годин на офіційній сторінці гурту повідомили, що Льова Би-2 все ж вийшов з в’язниці та вилетів до Ізраїлю. Через декілька годин і решту учасників відправили до Ізраїлю.

Ставлення "Би-2" до України

Учасники гурту "Би-2" публічно підтримують Україну у війні проти Росії і категорично не підтримують погляди російського президента. Через це артисти були змушені покинути територію РФ та переїхати до Ізраїлю.

Російські ЗМІ стверджують, що учасники гурту також приховано спонсорують українську армію. Нині на території РФ гурту "Би-2" потрапив до "чорного списку артистів", які не підтримують політику країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що групу "Би-2" затримали в Таїланді. Також Фокус писав, що РФ покинув співак Філіп Кіркоров.