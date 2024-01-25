Групу "Бі-2" затримали в Таїланді

Причиною затримання став концерт у Пхукеті без дозволу на роботу. Музикантам доведеться виплатити штраф і покинути країну.

Related video

У Таїланді затримали учасників гурту "Бі-2" за виступи на курорті Пхукет без дозволу на роботу. Після судового засідання і сплати штрафу їм доведеться покинути країну. Про це пише ТАСС із посиланням на представників туристичної поліції Пхукета.

До Пхукета "Бі-2" виступали в місті Паттайя. Відомо, що затримано було всіх сімох осіб, які входять до складу групи: Шура Бі-2 (Олександр Уман) і Льова Бі-2 (Єгор Бортник), а також Андрія Звонков, Макса Лакмуса, Бориса Ліфшиця і Яна Ніколенка.

Повідомляється, що причиною затримання стала відсутність дозволу на роботу. Вони мають заплатити штраф, розмір якого визначить суд, засідання якого відбудеться найближчим часом. Учасникам групи загрожує депортація та внесення до чорного списку, після чого вони не зможуть в'їжджати в країну кілька років.

Затримання учасників "Бі-2" в Таїланді

Прес-секретар "Бі-2" повідомила раніше, що нічого не знає про затримання учасників групи в Таїланді.

Після початку війни в Україні, "Бі-2" записали кілька треків із критикою дій російської влади і переїхали до Ізраїлю.

У травні 2023 року вокаліст Льова Бі-2 написав на своїй сторінці в Instagram, що не планує найближчим часом повертатися до РФ, зазначивши, що "путінська Росія викликає тільки огиду й огиду" і "Путін і вся його розумово відстала шваль знищила країну". Пізніше Мін'юст вніс його до реєстру іноагентів.

Нагадаємо, раніше в Таїланді скасували концерти шоумена Максима Галкіна, які мали відбутися в Паттайї та на Пхукеті наприкінці січня.

До цього в Таїланді були скасовані концерти коміка Руслана Білого. Обидва шоумени були визнані іноагентами російським Мін'юстом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ покинув співак Філіп Кіркоров. Після скандальної "майже голої вечірки", яка пройшла в нічному клубі "Мутабор", він заплатив майже 8 мільйонів рублів податків, але його все одно вирізали з фільмів і скасували його концерти. У США Кіркоров сходив на концерт Мадонни.