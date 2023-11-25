Гурт "Бі-2" хочуть "заборонити" в РФ після заяв соліста про допомогу ЗСУ

Музиканти у серпні 2022 року залишили Росію, маючи іншу думку щодо війни в Україні, ніж більшість населення країни.

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Російсько-білоруський гурт "Бі-2" хочуть визнати в РФ спонсорами тероризму та державними зрадниками після заяв її лідера про допомогу ЗСУ. Про це повідомляють росЗМІ.

Росіяни звернулися в Генеральну прокуратуру, СК РФ і Міністерство культури з вимогою перевірити на фінансування тероризму та держзраду, а також позбавити музикантів майна в РФ. З такою заявою до відповідних органів звернувся громадський рух "Зов народа".

Це сталося після того, як Єгор Бортник (Льова) написав у соцмережах, що думає "придбати ще один Амбуланс (танк — ред.) для України".

Фото: Скриншот

"Нами направлено звернення з вимогою визнання групи "Бі-2" спонсорами тероризму та перевірити за фактом держзради після їхніх коментарів, де вони зізналися у фінансуванні ЗСУ. Чому взагалі досі гурт періодично крутять по радіо, дозволяючи їм заробляти, а вони потім спонсорують ворога?" – зазначив голова "Зова народа" Сергій Зайцев.

За словами лідера гурту, інші учасники "Бі-2" його теж підтримують. Бортник, який народився в Мінську, назвав росіян "розумно відсталими", а РФ — "світовим злом", але пізніше видалив ці коментарі.

Наразі музикант, судячи з його соцмереж, перебуває в Іспанії.

Єгор Бортник (Льова)

Нагадаємо, "Бі-2" відмовилися виступати в Омську через літеру Z навесні 2022 року.

Також Фокус писав про пропозицію Держдуми РФ про заборону вʼїзду до країни гурту "Бі-2".