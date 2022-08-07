"Патріоти задавили". Рок-група "Бі-2" залишила Росію, — ЗМІ

За інформацією журналістів, музиканти залишили країну через альтернативні погляди на розв'язану РФ війну в Україні. Гурт раніше відмовився виступати на сцені, де висів банер із написом "Zа президента!".

Колектив рок-гурту "Бі-2" залишив Росію. Про це повідомило видання Tvcenter.ru.

Журналісти стверджують, що музиканти "не впоралися" із тиском патріотично налаштованих росіян. Учасники групи мали відмінну від офіційної думку про війну, яку Росія розв'язала в Україні.

Хто саме з творчого колективу виїхав із РФ, ЗМІ поки що не уточнюють. Куди поїхали учасники рок-гурту "Бі-2", теж поки що невідомо. Проте практично всі коментатори вважають, що колектив схилився до від'їзду з політичних мотивів.

"Росіяни почали екстрено здавати квитки та публічно звинувачувати Льову та Шуру в зраді батьківщини. Саме тому група "Бі-2", опинившись в опалі, залишила Росію", — повідомили журналісти.

[ + – ] Найближчим часом у гурту "Бі-2" були заплановані концерти в Самарі й Томську

У "Бі-2" 27 серпня було заплановано концерт у Самарі, а 16 вересня — в Томську.

Від'їзд рок-гурту "Бі-2" — як музикантам скасовували концерти

У травні цього року гурт "Бі-2" заявив про перенесення семи концертів літнього туру після скасування виступів в Омську та Санкт-Петербурзі.

"Друзі, наші концерти в Казані, Уфі, Астрахані, Чебоксарах, Таллінні, Пермі та Ярославлі переносяться на осінь 2022 року. Концерт у Москві переноситься на 10 червня 2023 року. Наша музика завжди об'єднувала людей, а не навпаки — ми хочемо, щоб так було й надалі. Ми залишаємося з вами, але поки що без живих концертів", — ішлося в повідомленні гурту в соцмережі "ВКонтакте".

[ + – ] Голову ФСБ просили заборонити учасникам групи "Бі-2" в'їзд у Росію

Перший заступник міністра у справах молоді, фізичної культури та спорту Омської області Іван Колесник пояснював небажання "Бі-2" виступати на тлі банера з написом "Zа президента!" З його слів, організатори концерту намагалися завісити його чорним полотном.

Самі музиканти пояснювали, що для кожного шоу вибудовують навколо сцени чорний кабінет як невід'ємну частину сценографії. Проте адміністрація майданчика почала розбирати їхні декорації, заблокувала вхід для глядачів і виставила додаткову охорону.

Пізніше цю історію розтиражували в російських ЗМІ, де повідомлялося, що "Бі-2" "відмовилися брати участь на концерті в Омську на підтримку своєї Батьківщини та російського президента".

Назад дороги немає. Солістам "Бі-2" можуть заборонити повертатися в Росію

Депутат фракції "Справедлива Росія — За правду" Дмитро Кузнєцов просив голову ФСБ Олександра Бортникова заборонити в'їзд у РФ учасникам групи "Бі-2".

На думку чиновника, Льова та Шура зайняли активно антиросійську позицію після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Російські держЗМІ писали, що солісти нібито усунули від роботи кількох співробітників колективу за підтримку спецоперації.

"Вони продовжують вести відкриту антиросійську політику, виступають проти російської армії", — говорив Кузнєцов.

До речі, окремі учасники колективу "Бі-2" не мають російського громадянства. Єгор Бортник і Олександр Уман заявили, що є уродженцями Білоруської РСР; у Бортника паспорт громадянина Ізраїлю, а Уман — громадянин Австралії.

Нагадаємо, що ще один відомий російський гурт "Ногу звело!" випустив новий кліп на підтримку України, обравши символічну дату — 12 червня ("День Росії").

Фокус раніше писав про заборону концертів гурту "ДДТ". Це сталося після того, як на концерті в Уфі фронтмен Юрій Шевчук висловився різко проти війни в Україні. "Батьківщина — це не д*па президента, яку треба весь час цілувати", — сказав Шевчук.