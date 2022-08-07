"Патриоты задавили". Рок-группа "Би-2" покинула Россию, – СМИ

По информации журналистов, музыканты покинули страну из-за альтернативных взглядов на развязанную РФ войну в Украине. Группа ранее отказалась выступать на сцене, где висел баннер с надписью "Zа президента!".

Коллектив рок-группы "Би-2" покинул Россию. Об этом сообщило российское издание Tvcenter.ru.

Журналисты утверждают, что музыканты "не справились" с давлением патриотически настроенных россиян. Участники группы имели отличное от официального мнение о войне, которую Россия развязала в Украине.

Кто именно из творческого коллектива выехал из РФ, СМИ пока не уточняют. Куда поехали участники рок-группы "Би-2", тоже пока неизвестно. Однако практически все комментаторы полагают, что коллектив склонился к отъезду по политическим мотивам.

"Россияне начали экстренно сдавать билеты и публично обвинять Леву и Шуру в предательстве родины. Именно поэтому группа "Би-2", оказавшись в опале, покинула Россию", – сообщили журналисты.

[ + – ] В ближайшее время у группы "Би-2" были запланированы концерты в Самаре и в Томске

У "Би-2" 27 августа был запланирован концерт в Самаре, а 16 сентября – в Томске.

Отъезд рок-группы "Би-2" – как музыкантам отменяли концерты

В мае этого года группа "Би-2" заявила о переносе семи концертов летнего тура после отмены выступлений в Омске и Санкт-Петербурге.

"Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года. Концерт в Москве переносится на 10 июня 2023 года. Наша музыка всегда объединяла людей, а не наоборот — мы хотим, чтобы так было и впредь. Мы остаемся с вами, но пока без живых концертов", – говорилось в сообщении группы в соцсети "ВКонтакте".

[ + – ] Главу ФСБ просили запретить участникам группы "Би-2" въезд в Россию

Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник объяснял нежелание "Би-2" выступать на фоне баннера с надписью "Zа президента!" По его словам, организаторы концерта пытались завесить его черным полотном.

Сами музыканты поясняли, что для каждого шоу выстраивают вокруг сцены черный кабинет, как неотъемлемую часть сценографии. Тем не менее, администрация площадки начала разбирать их декорации, заблокировала вход для зрителей и выставила дополнительную охрану.

Позже эта история была растиражирована в российских СМИ, где сообщалось, что "Би-2" "отказались участвовать на концерте в Омске в поддержку своей Родины и российского президента".

Назад дороги нет. Солистам "Би-2" могут запретить возвращаться в Россию

Депутат фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов просил главу ФСБ Александра Бортникова запретить въезд в РФ участникам группы "Би-2".

По мнению чиновника, Лева и Шура заняли активно антироссийскую позицию после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российские госСМИ писали, что солисты якобы отстранили от работы нескольких сотрудников коллектива за поддержку "спецоперации".

"Они продолжают вести открытую антироссийскую политику, выступают против российской армии", – говорил Кузнецов.

Кстати, отдельные участники коллектива "Би-2" не имеют российского гражданства. Егор Бортник и Александр Уман заявили, что являются уроженцами Белорусской ССР; у Бортника паспорт гражданина Израиля, а Уман — гражданин Австралии.

Напомним, что еще одна известная российская группа "Ногу свело!" выпустила новый клип в поддержку Украины, выбрав символичную дату – 12 июня ("День России").

Фокус ранее писал о запрете концертов группы "ДДТ". Это случилось после того, как на концерте в Уфе фронтмен Юрий Шевчук резко высказался против войны в Украине. "Родина – это не ж*па президента, которую надо все время целовать", – сказал Шевчук.