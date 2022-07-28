Донесли в ФСБ: в Госдуме РФ предложили запретить въезд в страну музыкантам "Би-2"

Депутат Дмитрий Кузнецов направил письмо на имя руководителя ФСБ с просьбой рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию для двух участников группы — Александра Умана и Егора Бортника.

Солистам группы "Би-2" могут запретить въезд на территорию Российской Федерации. С этой инициативой обратился в ФСБ депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Кузнецов, сообщает агентство ТАСС.

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Депутат написал письмо на имя главы ФСБ Александра Бортникова, в котором говорится, что участники музыкального коллектива "Би-2" заняли антироссийскую позицию. Некоторые СМИ сообщают, что солисты группы отстранили от работы тех сотрудников, которые якобы поддержали войну в Украине. Кроме того, музыканты написали песню с политическим подтекстом на тему российско-украинских отношений, а также отказались давать концерт в Омске из-за наличия баннера с буквой "Z".

Кузнецов отмечает, что ФСБ уже запретило въезд в страну некоторым артистам, которые не имеют российского гражданства и выступают с антироссийскими заявлениями. По его словам, участники группы "Би-2" в своих интервью неоднократно подчеркивали, что они не являются гражданами России. Более того, они продолжаю концертную деятельность в РФ и выступают против российской армии.

"На основании вышеизложенного, руководствуясь федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича", — говорится в тексте письма.

Также Кузнецов направил письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором попросил проверить деятельность гитариста "Би-2" Александра Умана на "наличие состава преступления, предусмотренного статьей 280.3" УК РФ (Дискредитация ВС РФ).

Реакция музыкантов

Участники коллектива "Би-2" Егор Бортник и Александр Уман являются уроженцами Белорусской ССР. В интервью "Комсомольской правде" они рассказали, что у них действительно нет российского гражданства. У Бортника паспорт гражданина Израиля, у Умана — Австралии.

Музыканты пока не отреагировали на информацию о возможном запрете на въезд в Россию и не комментировали письмо Кузнецова в ФСБ.

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