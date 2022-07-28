Донесли у ФСБ: у Держдумі РФ запропонували заборонити в'їзд у країну музикантам "Бі-2"

Депутат Дмитро Кузнєцов надіслав листа на ім'я керівника ФСБ з проханням розглянути можливість заборони на в'їзд у Росію для двох учасників групи — Олександра Умана та Єгора Бортника.

Солістам гурту "Бі-2" можуть заборонити в'їзд на територію Російської Федерації. З цією ініціативою звернувся до ФСБ депутат Держдуми РФ від фракції "Справедлива Росія — За правду" Дмитро Кузнєцов, повідомляє агентство ТАРС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Депутат написав листа на ім'я голови ФСБ Олександра Бортникова, в якому йдеться про те, що учасники музичного колективу "Бі-2" зайняли антиросійську позицію. Деякі ЗМІ повідомляють, що солісти групи усунули від роботи тих співробітників, які нібито підтримали війну в Україні. Крім того, музиканти написали пісню з політичним підтекстом на тему російсько-українських відносин, а також відмовилися давати концерт в Омську через наявність банера з буквою Z.

Кузнєцов зазначає, що ФСБ вже заборонило в'їзд у країну деяким артистам, які не мають російського громадянства та виступають із антиросійськими заявами. За його словами, учасники групи "Бі-2" у своїх інтерв'ю неодноразово наголошували, що вони не є громадянами Росії. Крім того, вони продовжують концертну діяльність у РФ і виступають проти російської армії.

"На підставі вищевикладеного, керуючись федеральним законом "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію", з метою забезпечення обороноздатності або безпеки держави прошу Вас, шановний Олександре Васильовичу (Бортников), розглянути можливість вжиття обмежувальних заходів у формі заборони в'їзду на територію Російської Федерації для Умана Олександра Миколайовича та Бортника Єгора Михайловича", — йдеться в тексті листа.

Також Кузнєцов надіслав листа голові Слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну, в якому попросив перевірити діяльність гітариста "Бі-2" Олександра Умана на "наявність складу злочину, передбаченого статтею 280.3" КК РФ (Дискредитація ЗС РФ).

Реакція музикантів

Учасники колективу "Бі-2" Єгор Бортник і Олександр Уман є уродженцями Білоруської РСР. В інтерв'ю "Комсомольській правді" вони розповіли, що в них справді немає російського громадянства. Бортник має паспорт громадянина Ізраїлю, Уман — Австралії.

Музиканти поки що не відреагували на інформацію про можливу заборону на в'їзд у Росію та не коментували лист Кузнєцова до ФСБ.

Раніше повідомлялося, що учасники російської групи Little Big, які залишили територію РФ у березні цього року, виступили проти війни в Україні, цензури та політики Росії. Після публікації в офіційному Instagram гурту Іллі Прусікіну "зателефонували" та попросили прибрати пост.

Заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко 24 червня заявив про створення "білого списку" російських артистів, творчість яких може поширюватись в Україні. До списку потраплять ті виконавці, які підтримували Україну та засудили військову агресію РФ.