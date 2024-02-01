Дипломатам РФ наказали стежити за артистами, які критикують Путіна: у МЗС відреагували

За даними журналістів, ідеться про дипломатів, які працюють у "дружніх" для Кремля країнах. Під роздачу вже міг потрапити гурт "Би-2". При цьому в російському МЗС вважають, що музикантів, які підтримують Київ, потрібно одразу судити.

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Дипломати Російської Федерації повинні будуть взятися за артистів, які публічно виступають проти президента Володимира Путіна та його дій. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними двох анонімних джерел журналістів, Міністерство закордонних справ РФ провело розмову зі своїми дипломатами в деяких державах, які повинні будуть стежити за діяльністю антивоєнних артистів.

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Стосується це тих дипломатів, як розповідають джерела, які працюють у так званих "дружніх" для Росії країнах.

Як приклад автори матеріалу навели російський рок-гурт "Би-2". Його учасників цього тижня затримали в Таїланді через те, що вони нібито порушили імміграційні правила під час своїх виступів на острові Пхукет.

У Кремлі бажали, щоб російських громадян після цього депортували назад на батьківщину, де їм уже загрожував би арешт і кримінальне переслідування. У результаті влада Таїланду ухвалила рішення відправити їх усіх до Ізраїлю, адже п'ятеро членів групи хоч і мали російські паспорти, але водночас мали ізраїльське та австралійське громадянства. Історія так закінчилася після втручання Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Як пишуть автори матеріалу далі, одна з версій свідчить, що депортувати музикантів до Росії міг вимагати особисто генконсул РФ на Пхукеті Володимир Соснов. Це підтверджує слова чиновників про те, що російським дипломатам доручили зайнятися антивоєнними музикантами, які продовжують критикувати президента Володимира Путіна.

Стеження за російськими артистами: у МЗС відреагували

У Міністерстві закордонних справ Росії також побачили матеріал Bloomberg і вирішили на нього відреагувати, передає "РБК". Представники дипломатичного відомства переконані, що всіх тих, хто не підтримує дії Росії необхідно судити.

"Усіх, хто фінансує або підтримує київський режим, треба не переслідувати, а судити", — заявили в МЗС Росії.

Нагадаємо, 9 листопада 2023 року повідомлялося, що на соліста українського гурту "Пошлая Моллы" подали заяву до прокуратури Польщі через образу поляків. Журналіст і автор допису зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, Кирило Блідий змінив місце проживання — переїхав із Росії до Польщі.