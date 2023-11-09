Образив поляків: на соліста гурту "Пошлая Молли" подали заяву до прокуратури Польщі (фото)
Журналіст та автор допису зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, Кирило Блєдний змінив місце проживання — переїхав з Росії до Польщі.
На фронтмена українського рок-гурту "Пошлая Молли" Кирила Блєдного подали заяву до польської прокуратури. Позивачем став український журналіст, автор блогу "Українець у Польщі" Ігор Кравець. Про це він повідомив на платформі X (колишній Twitter).
"Повідомлення про образи поляків та підбурювання до злочину паном Кирилом Тимошенком з російськомовного гурту "Пошлая Молли" — подано", — написав Кравець.
Автор допису також зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, Кирило Блєдний змінив місце проживання — переїхав з Росії до Польщі.
"Сподіваюся, що найближчим часом він буде допитаний і почує звинувачення від прокурора", — наголошує журналіст.
"Бісить польська мова": скандал з лідером "Пошлая Молли"
Нагадаємо, 6 листопада у Польщі оскандалився соліст українського гурту "Пошлая Молли" Кирило Блєдний. На відео у своєму Instagram він облаяв польську мову.
"Мене н**й нереально бісить польська мова. Я не розумію, нащо говорити цією у**банською мовою, якщо є російська мова", — висловився Блєдний.
Після того, як у ЗМІ з'явилися новини про заяву Блєдного, артист попросив вибачення за слова, а своє висловлювання назвав "товстелезним рофлом" і "пародією на імперського росіянина". Ще він нагадав, що народився в Україні.
Згодом у Польщі скасували концерти музичного колективу "Пошлая Молли". Відомо, що виступи української команди були розписані на два найближчі місяці.
Нагадаємо, що 6 листопада в Польщі перевізники заблокували проїзд вантажівок через кордон із Україною. За даними Держприкордонслужби України, організатори протесту вирішили пропускати по одному вантажному автомобілю на годину.
Також повідомлялося, що російська пропаганда поширює в Польщі фейки про війну в Україні.