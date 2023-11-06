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Україна

"Бісить польська мова": соліст українського гурту "Пошлая Молли" оскандалився в Польщі (відео)

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Соліст гурту "Пошлая Молли" Кирило Блєдний

Він запропонував полякам приєднатися до Російської імперії та вивчити "нормальну мову".

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У Польщі оскандалився соліст українського гурту "Пошлая Молли" Кирило Блєдний. Він облаяв польську мову. Відео своїх думок музикант виклав у себе в інстаграмі.

У кадрі він поскаржився, що його в Польщі бісить польська мова.

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"Знаєте, що мене бісить в Польщі. Мене н**й нереально бісить польська мова. Я не розумію, нащо говорити цією у**банською мовою, якщо є російська мова. Ч*ваки, просто вивчіть російську та говоріть нормальною мовою. Є ж Російська імперія, просто вступіть в неї та говоріть нормальною мовою", — висловився Блєдний.

Трохи пізніше він ще раз виклав у сторіс той самий ролик, але в ньому він уже говорить польською, завдяки обробці нейромережею. Був це тролінг чи справжня думка Блєдного, поки невідомо.

Що відомо про гурт "Пошлая Молли"

Гурт був заснований у 2016 році музикантом Кирилом Тимошенком, який відоміший під псевдонімом Кирило Блєдний, у Харкові. Сам музикант родом із міста Змієва, який розташований у Харківській області.

Тимошенко-Блєдний неодноразово влаштовував нетверезі дебоші після виступів, його навіть звинувачували в домаганнях до 17-річної фанатки.

Минулого року гурт заявив про припинення концертів у Росії.

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Нагадаємо, що у Вінниці заборонили російські пісні, музику, вистави та фільми. Підприємці мають відмовитися від контенту країни-окупантки.

Раніше повідомлялося, що продавчиня Ірина з Дніпра, яка продає через інтернет парфюми, потрапила в скандал через свої висловлювання про Україну. Вона в листуванні образила українськомовну клієнтку.