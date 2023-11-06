"Бесит польский язык": солист украинской группы "Пошлая Молли" оскандалился в Польше (видео)

Он предложил полякам присоединиться к Российской империи и выучить "нормальный язык".

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В Польше оскандалился солист украинской группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный. Он обматерил польский язык. Видео своих мыслей музыкант выложил у себя в инстаграм.

В кадре он пожаловался, что его в Польше бесит польский язык.

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"Знаете, что меня бесит в Польше. Меня нереально бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом у**банском языке, если есть русский язык.Ч*ваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Есть же Российская империя, просто вступите в нее и говорите на нормальном языке", — высказался Бледный.

Чуть позже он еще раз выложил в сторис тот же ролик, но в нем он уже говорит на польском, благодаря обработке нейросетью. Был ли это троллинг или настоящая мысль Бледного, пока неизвестно.

Что известно о группе "Пошлая Молли"

Группа была основана в 2016 году музыкантом Кириллом Тимошенко, который более известен под псевдонимом Кирилл Бледный в Харькове. Сам музыкант родом из города Змиева, который расположен в Харьковской области.

Тимошенко-Бледный неоднократно устраивал нетрезвые дебоши после выступлений и даже обвинялся в домогательствах к 17-летней фанатке.

В прошлом году группа заявила о прекращении концертов в России.

Напомним, что в Виннице запретили российские песни, музыку, спектакли и фильмы. Предприниматели должны отказаться от контента страны-оккупантки.

Ранее сообщалось, что продавщица Ирина из Днепра, которая продает через интернет парфюмы, попала в скандал из-за своих высказываний об Украине. Она в переписке оскорбила украиноязычную клиентку.