"Паляниця і Укрзалізниця" уже не пройдуть: окупанти на передовій зубрять українську мову

На початку повномасштабного вторгнення бійці ЗСУ могли легко визначити "не своїх" за мовою, зараз це робити все далі складніше.

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Російські окупанти активно вивчають українську мову, тому зараз бійці ЗСУ вже не надто довіряють рідній мові на передовій. Про це в коментарі 24 каналу сказав військовий Павло Вишебаба.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення дуже легко можна було відрізнити ворога від свого завдяки українській мові, але зараз окупанти почали її вчити.

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Павло Вишебаба розповідає, що ворог навіть залучав людей, які говорили українською по рації.

"Зараз вже такі є, бо вони розуміють: для нас мова є маркером, тому і взяли нашу зброю собі на озброєння. Ми натомість вже не так довірливо ставимося навіть до тих, хто говорить українською. Адже це також може бути ворог, завербований і навчений української", — заявив військовий.

Він наголосив, що сьогодні вже тест на "паляницю і укрзалізницю" вже не актуальний.

Нагадаємо, що російське командування має непохитний намір захопити Авдіївку попри попередні невдачі. Зараз в район міста перекидають ще додаткові підрозділи.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару "Іскандером" по місцю нагородження військових 128-ї бригади ЗСУ загинули 28 бійців.