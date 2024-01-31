По словам российского президента, главным мотивом российских военных, включая группы ветеранов и регулярные подразделения, является защита России от потенциальных угроз и ударов ВСУ дальнобойным оружием.

Related video

Президент России Владимир Путин заявил, что "демилитаризованная зона" в Украине должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов России от обстрелов. Об этом 31 августа сообщает "РИА Новости".

Глава Кремля высказал свою позицию на встрече с доверенными лицами, отметив важность установления такой линии, которая гарантирует отсутствие "угрозы от дальнобойного орудия", используемого Украиной.

"Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов", — сказал Путин.

Он также отметил, что главным мотивом российских военных, включая группы ветеранов и регулярные подразделения, является защита России от потенциальных угроз.

"Мы отодвигаем противника от наших жизненно важных точек, и будем продолжать это делать. Наши ребята рискуют своей жизнью, чтобы обеспечить нашу безопасность, и мы поддерживаем их в этом стремлении", — добавил Путин.

Напомним, российские журналисты выяснили, что российский президент Владимир Путин владеет "секретной дачей" на берегу залива Марьялахти Ладожского озера в Карелии. Для главы Кремля построили три особняка на земле, которая должна быть частью национального заповедника.

Также сообщалось, что Владимир Путин, который планирует переизбираться на пятый президентский срок в марте 2024 года, отказался участвовать в предвыборных дебатах.