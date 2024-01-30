Охраняют "Панцири": в Карелии нашли "секретную дачу" Путина (видео)

На территории резиденции функционируют две вертолетные площадки, баня на воде и персональная беседка напротив четырехметрового водопада, ферма с коровами для мраморной говядины, форелевое хозяйство, пирсы для яхт.

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Российский президент Владимир Путин владеет "секретной дачей" на берегу залива Марьялахти Ладожского озера в Карелии. Журналисты центра "Досье" опубликовали соответствующее видео на YouTube.

Для главы Кремля построили три особняка на земле, которая должна быть частью национального заповедника. Есть в локации две вертолетные площадки, баня на воде и персональная беседка напротив четырехметрового водопада.

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Функционирует также ферма с коровами для мраморной говядины, форелевое хозяйство, пирсы для яхт. На территории несколько лет назад появилась насыпь, где могут выставлять комплекс противовоздушной обороны ЗРГК "Панцирь-С1".

От границы с Финляндией элитная "дача" расположена примерно в 30 километрах. Площадь — около 4 квадратных километров (хотя официально — около одного). В районе Марьялахти регулярно замечают пребывание яхт "Нега" и "Альгода".

Участок был имуществом владельцев местной туристической базы в начале 2010-х годов. Турбазу присоединили к землям национального заповедника и закрыли. "Дачу Путина" охраняют сотрудники Федеральной службы охраны, вокруг установлен забор с колючей проволокой. Работают "глушилки", поэтому беспилотникам провести "разведку" не так просто.

Резиденции Путина

В апреле 2023 года расследователи показали элитную секретную резиденцию Путина недалеко от Сочи. Им удалось найти целый жилой комплекс, в который российский лидер приезжает зимой покататься на лыжах.

В доме всего 4 этажа. Общая площадь президентской резиденции составляет 3800 кв. метров. В зимней резиденции Путина есть соляная комната, панорамный лифт, несколько баров, криокомната, помещение для просмотра видеофильмов.

Также в апреле 2021 года мы информировали о том, что команда Алексея Навального выпустила расследование о "тайной даче" Владимира Путина. По информации, "дача Путина" находится в Новгородской области, занимает 150 гектаров и принадлежит второму президенту РФ Юрию Ковальчуку, у которого Управление делами президента имение и арендует.

Напомним, 15 декабря 2023 года аналитик заявил, что на "прямой линии" выступал двойник Путина. Он иначе говорил и считал.