Достанет до резиденции Путина: США подвели к Черному морю эсминец USS Nitze (фото)

Ракеты Tomahawk способны уничтожать цели на расстоянии до 1300 км, тогда как Крым находится на расстоянии 500 км, а Сочи, где расположена резиденция Путина — 900 км.

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Соединенные Штаты перебросили эсминец USS Nitze недалеко от входа в Черное море на фоне сообщений подготовке нового наступления российских оккупационных войск в Украине. Данный корабль оснащены ракетами Tomahawk, говорится в сообщении 6-го флота США.

В сообщении указывается, что одно время корабль, входящий в ударную группу авианосца George H.W. Bush, простоит возле Босфора, а позже направиться в порт на военной-морской базе Гельджюк.

Командующий ударной группой контрадмирал Деннис Велес заявил, что целью миссии американского флота в Средиземноморском регионе – "тесная работа с партнерами по НАТО". Он добавил, что корабль готов сдерживать противника и защитить союзников по НАТО.

[ + – ] сминец USS Nitze

USS Nitze имеет 96 пусковых установок для Tomahawk, которые могут быть оборудованы как обычной, так и термоядерной боевой частью.

Известно, что ракеты Tomahawk способны уничтожать цели на расстоянии до 1300 км. Также известно, что Крым находится на расстоянии более 500 км.

А президентская резиденция Владимира Путина в городе Сочи — в районе 930 км.

В то же время российский город Ростов-на-Дону — на расстоянии в почти 1100 км.

"Совместные операции Турции с ВМС США в Средиземном море усиливают мощь Североатлантического союза и повышают оперативную совместимость. Средиземное море является важным водным путем для морской торговли и стабильности по всей Европе. ВМС США регулярно действуют в этом регионе в тесной координации с нашими региональными союзниками и партнерами", — цитирует СМИ сообщение флота.

Напомним, Фокус ранее информировал, что Генеральный штаб ВСУ 29 января сообщил, что Россия увеличила количество военных кораблей до 15.

Так же Фокус ранее сообщал, что 7 февраля начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что корабельная группировка Военно-морского флота России в Черном море почти в полном составе укрылась в пунктах базирования из-за небывало сильного шторма.