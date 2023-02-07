Дістане до резиденції Путіна: США підвели до Чорного моря есмінець USS Nitze (фото)

Ракети Tomahawk здатні знищувати цілі на відстані до 1 300 км, тоді як Крим знаходиться на відстані 500 км, а Сочі, де розташована резиденція Путіна — 900 км.

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Сполучені Штати перекинули есмінець USS Nitze недалеко від входу в Чорне море на тлі повідомлень про підготовку нового наступу російських окупаційних військ в Україні. Цей корабель оснащений ракетами Tomahawk, йдеться в повідомленні 6-го флоту США.

У повідомленні вказується, що певний час корабель, що входить в ударну групу авіаносця George HW Bush, простоїть біля Босфору, а пізніше попрямує в порт на військово-морській базі Гельджюк.

Командувач ударної групи контрадмірал Денніс Велес заявив, що метою місії американського флоту в Середземноморському регіоні — "тісна робота з партнерами по НАТО". Він додав, що корабель готовий стримувати супротивника та захистити союзників по НАТО.

[ + – ] Есмінець USS Nitze

USS Nitze має 96 пускових установок для Tomahawk, які можуть бути обладнані як звичайною, так і термоядерною бойовою частиною.

Відомо, що ракети Tomahawk здатні знищувати цілі на відстані до 1 300 км. Також відомо, що Крим знаходиться на відстані понад 500 км.

А президентська резиденція Володимира Путіна у місті Сочі — у районі 930 км.

Водночас російське місто Ростов-на-Дону — на відстані майже 1 100 км.

"Спільні операції Туреччини з ВМС США у Середземному морі посилюють потужність Північноатлантичного союзу та підвищують оперативну сумісність. Середземне море є важливим водним шляхом для морської торгівлі та стабільності по всій Європі. ВМС США регулярно діють у цьому регіоні у тісній координації з нашими регіональними союзниками та партнерами", — цитує ЗМІ повідомлення флоту.

Нагадаємо, Фокус раніше інформував, що Генеральний штаб ЗСУ 29 січня повідомив, що Росія збільшила кількість військових кораблів до 15.

Також Фокус раніше повідомляв, що 7 лютого начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що корабельне угруповання Військово-морського флоту Росії в Чорному морі майже в повному складі сховалося в пунктах базування через небувалий сильний шторм.