Охороняють "Панцирі": в Карелії знайшли "секретну дачу" Путіна (відео)

На території резиденції функціонують два вертолітні майданчики, лазня на воді й персональна альтанка навпроти чотириметрового водоспаду, ферма з коровами для мармурової яловичини, форелеве господарство, пірси для яхт.

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Російський президент Володимир Путін володіє "секретною дачею" на березі затоки Мар'ялахті Ладозького озера в Карелії. Журналісти центру "Досье" опублікували відповідне відео на YouTube.

Для очільника Кремля збудували три особняки на землі, яка має бути частиною національного заповідника. Є у локації два вертолітні майданчики, лазня на воді й персональна альтанка навпроти чотириметрового водоспаду.

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Функціонує також ферма з коровами для мармурової яловичини, форелеве господарство, пірси для яхт. На території кілька років тому з'явився насип, де можуть виставляти комплекс протиповітряної оборони ЗРГК "Панцирь-С1".

Від кордону з Фінляндією елітна "дача" розташована приблизно за 30 кілометрів. Площа – близько 4 квадратних кілометрів (хоча офіційно – близько одного). У районі Марьялахті регулярно помічають перебування яхт "Нега" та "Альгода".

Ділянка була майном власників місцевої туристичної бази на початку 2010-х років. Турбазу приєднали до земель національного заповідника й закрили. "Дачу Путіна" охороняють співробітники Федеральної служби охорони, навколо встановлено паркан із колючим дротом. Працюють "глушилки", тому безпілотникам провести "розвідку" не так просто.

Резиденції Путіна

У квітні 2023 року розслідувачі показали елітну секретну резиденцію Путіна недалеко від Сочі. Їм вдалося знайти цілий житловий комплекс, до якого російський лідер приїжджає взимку покататися на лижах.

У будинку всього 4 поверхи. Загальна площа президентської резиденції становить 3800 кв. метрів. У зимовій резиденції Путіна є соляна кімната, панорамний ліфт, кілька барів, кріокімната, приміщення для перегляду відеофільмів.

Також у квітні 2021 року ми інформували про те, що команда Олексія Навального випустила розслідування про "таємну дачу" Володимира Путіна. За інформацією, "дача Путіна" знаходиться в Новгородській області, займає 150 гектарів і належить другу президенту РФ Юрію Ковальчуку, у якого Управління справами президента маєток і орендує.

Нагадаємо, 15 грудня 2023 року аналітик заявив, що на "прямій лінії" виступав двійник Путіна. Він інакше говорив та рахував.