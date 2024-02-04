"Не обов'язково запрошувати на пиво": дипломат запропонував Шольцу зустрітися з Путіним

Посилення тиску на очільника Кремля може навести його на думку припинити війну, а сам російський президент може видати це за "перемогу", вважає експосол України у ФРН Андрій Мельник.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц міг би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і спробувати переконати його припинити війну проти України. Про це в в інтерв'ю німецькому телеканалу n-tv, сказав колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"А чому пан Шольц не повинен зустрічатися з Путіним? Адже для цього не обов'язково запрошувати його до Німеччини на пиво чи самому летіти до Москви. Навіть у холодну війну бували зустрічі, наприклад в Ісландії, де за зачиненими дверима розмовляли без натяків. Потрібно знайти переконливі аргументи, зрозумілі Путіну, нехай навіть і такі, які, можливо, дико звучать", — сказав він.

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Він додав, що вважає, що посилення тиску на Путіна може навести його на думку припинити війну, а сам Путін може видати це за "перемогу". За словами Андрія Мельника, для припинення війни проти України потрібні нові серйозні імпульси в дипломатії.

"Звичайно, якщо Путіну зателефонувати й поцікавитися, чи не буде він настільки люб'язний вивести нарешті свої війська, то це не допоможе. Потрібна хитромудра стратегія, спільний знаменник, які, природно, мають бути тісно узгоджені і з Україною, оскільки нам не потрібен новий беззубий компроміс на кшталт Мінських угод", — наголосив Мельник.

Дипломат вважає, що зараз саме час дістати "дипломатичну палицю".

"Президент Зеленський висунув формулу миру, на основі якої можна вибудувати таку ініціативу, адже ми зараз майже щодня читаємо, що Путін через якихось посередників посилає сигнали про готовність до переговорів, про те, що він нібито хоче припинити війну", — сказав Андрій Мельник.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін заявив про те, що "демілітаризована зона" в Україні має бути на такій відстані, щоб гарантувала безпеку його міст. Секретар РНБО Олексій Данілов відповів голові Кремля, що простягнута вона має бути до російських міст, серед яких Москва та Санкт-Петербург. Це допоможе уникнути ударів зі боку агресора.

2 лютого в США відреагували на слова Путіна про "демілітаризовану зону" в Україні. За словами представника Держдепу США Метью Міллера, якщо Москва дійсно зацікавлена в створенні "демілітаризованої зони", то їй варто вивести свої війська з української території.