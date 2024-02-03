"До Москви": Данілов запропонував Путіну свій варіант "демілітаризованої зони" (відео)

За словами секретаря РНБО, українська сторона обов'язково зробить свою територію безпечною, а ось російські окупанти повинні будуть відповісти за ті злочини, які вони скоювали.

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Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що "демілітаризована зона" в Україні має бути на такій відстані, щоб забезпечила безпеку його міст. Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо" відповів главі Кремля з цього приводу.

За його словами, "демілітаризована зона" справді буде, однак простягнута вона має бути до російських міст, серед яких Москва і Санкт-Петербург. Це допоможе уникнути ударів з боку агресора.

"Усе дуже просто: ця демілітаризована зона буде щонайменше до Москви, до Санкт-Петербурга. Ми її обов'язково просунемо. Єдине, де вони зможуть квакати, — це не ближче Уралу. Повірте, там обов'язково буде. Тому що злочини, які скоюють ці терористи на чолі зі своїм сучасним Гітлером на прізвище Путін, не будуть безкарними", — заявив Олексій Данілов.

Окремо секретар РНБО додав, що терористи обов'язково понесуть відповідальність за всі скоєні злочини, а та сама "демілітаризована зона", про яку заявив президент Росії, точно проходитиме не на українській території.

Також було порушено тему засобів ураження, якими користується Україна. Олексій Данілов заявив, що станом на сьогодні, кілометраж і використовувані способи точно повинні будуть призвести до перемоги.

Йдеться про вітчизняні розробки, які вже пильно спостерігають за Санкт-Петербургом і Москвою. Важливо зазначити, що важливо мати на увазі кількість такого озброєння, а з кожним місяцем його стає тільки більше.

"Це наші розробки, наші комплектуючі. Але зауважу, що з нашими партнерами, країнами, з якими ми співпрацюємо, вже є налагоджені системи, коли це спільне виробництво, коли не тільки на території нашої країни виробляється та чи інша зброя. У нас уже є приклади, які є абсолютно перфектними з точки зору результату, яких ми досягаємо спільно з нашими партнерами", — констатував Олексій Данілов.

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Нагадаємо, 2 лютого повідомлялося, що у США відреагували на слова Путіна про "демілітаризовану зону" в Україні. За словами представника Держдепу США Метью Міллера, якщо Москва дійсно зацікавлена у створенні "демілітаризованої зони", то їй варто вивести свої війська з української території.