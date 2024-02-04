Праздновали день рождения: стало известно, кто погиб в результате обстрела пекарни в Лисичанске

По данным военной администрации, в результате удара погибли в основном местные коллаборационисты, "прокуроры", "депутаты" и работники российского МЧС. Подконтрольные оккупантам Telegram-каналы утверждают, что некоторые гости опоздали на празднование.

Пекарню, об обстреле которой 3 февраля заявили оккупанты, использовали для выпечки хлеба для ВС РФ и проводили там важные совещания. Об этом "Суспільному" рассказали в Лисичанской городской военной администрации.

Так, днем, 3 февраля, глава оккупационной администрации Луганщины Леонид Пасечник сообщил, что в Лисичанске под обстрел якобы украинских войск попало здание пекарни, в результате чего погибли 28 человек.

Украинская сторона официально не комментировала эти заявления.

По сообщению жителей Лисичанска, которые выехали из оккупированного города, на фотографиях, которые обнародовали оккупанты, они узнали ресторан под названием "Adriatic". Он расположен на окраине города в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

"Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта", — рассказали в Лисичанской городской администрации.

В Telegram-каналах начали публиковать список погибших. В нем жители Лисичанска нашли фамилию владельца заведения — местного бизнесмена, который имел в Лисичанске еще и магазины, а также человека, который работал в оккупационной "налоговой".

"Прилет был в то время, как оккупанты собрались там. Тот список погибших, который гуляет по сети интернет, составляют в основном коллаборационисты, как, например, Фирсов, который в марте перешел на сторону оккупантов", — добавили в Лисичанской МВА.

Список погибших

Российские телеграм-канале сообщили, что на момент прилета в заведении праздновал день рождения владелец пекарни. Ему было 36 лет.

"Жертв могло быть больше, но некоторые гости опоздали на празднование. Среди приглашенных были местные депутаты, представители МЧС и прокуроры", — говорится в сообщении.

Справка: 3 июля 2022 года ВСУ отошли из города. Сейчас город Лисичанск Луганской области находится под оккупацией РФ.

Напомним, что 1 февраля в городке Зимогорье в оккупированной части Луганской области упала российская фугасная авиабомба весом 500 кг, которую самолет ВС РФ не донес до линии фронта на востоке. Жителей одной из улиц эвакуировали и планируют обезвреживание боеприпаса.