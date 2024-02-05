"Бочка без дна": оборонная промышленность РФ не способна обеспечить резервы, — ISW

По мнению аналитиков, концентрация резервов ВС РФ на всей оккупированной территории Украины совпадает с приоритетами России на фронте, но не обязательно свидетельствует о будущих российских операциях.

Резервы, которые РФ сконцентрировала на территории Украины, не обязательно указывают на будущие операции России, а российская "оборонка" вряд ли сможет полностью обеспечить их. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 4 февраля.

Так, украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что сейчас в российских войсках в резерве находятся 17 полков, 16 батальонов и два полково-батальонно-тактических отряда. Общее количество российских военнослужащих в резерве составляет около 60 000-62 000 человек, но достаточно вооруженными и обеспеченными техникой являются лишь около 20 000 тактического и оперативно-тактического резерва.

Наибольшие резервы России сосредоточены на юге Украины. Южная группировка войск отвечает за Бахмутское и Авдеевское направления, и, по мнению Машовца, сосредоточение резерва в этом районе совпадает с направлениями сосредоточения наступательных усилий российских войск.

Днепровская группировка войск, которая действует в оккупированной Херсонской области, имеет третье место по численности резервов — более 70 000 военнослужащих сосредоточены на восточном берегу реки Днепр в Запорожской и Херсонской областях.

Резервы Днепровской группировки сил, вероятно, могли бы легко продвинуться на Запорожском направлении, если того потребуют обстоятельства, считает Машовец. Центральная группировка войск, которая отвечает за Лиманское направление, имеет наименьшую концентрацию резервов из-за меньшей оперативной полосы, которая требует меньшего количества войск.

"Российские войска смогут свободно перемещать свои резервные сосредоточения между различными участками фронта, пока Россия удерживает стратегическую инициативу на театре действий. Активная украинская оборона на всем театре военных действий в 2024 году передаст стратегическую инициативу России, позволяя Москве определять, где, когда и в каком масштабе происходят боевые действия в Украине, и должным образом распределять российские ресурсы, заставив Украину отвечать", — отмечают аналитики ISW.

В Институте изучения войны говорят, что несмотря на наличие больших резервов, Россия не способна их полностью обеспечить.

"Российская оборонно-промышленная база вряд ли сможет полностью обеспечить российскую резервную рабочую силу, несмотря на способность России поддерживать текущий темп операций и постоянные усилия по расширению российской оборонной базы. Оперативно-стратегические резервы в целом не боеспособны, но российское командование склонно рассматривать его резервную составляющую как "бочку без дна", — говорится в аналитическом отчете.

Россия способна производить около 250-300 новых танков в год и капитально отремонтировать около 250-300 танков, которые находились на долгосрочном хранении.

По оценкам ISW, Россия будет иметь возможность расширить свою "оборонку" и накопить ресурсы, если она будет поддерживать инициативу на всей территории военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в достаточной степени, чтобы обеспечить большое количество мобилизованных резервистов или призывников в этом году.

Напомним, что РФ стянула 500 танков и 600 БМП для наступления на Купянск. Кремль планирует до конца марта 2024 года полностью захватить Донбасс и часть Харьковской области до реки Оскол.

Ранее сообщалось, что ситуация в городе Авдеевка ухудшилась для Сил обороны Украины, поскольку ВС РФ имеют продвижение, в частности, они приблизились к главной логистической артерии украинских защитников.