РФ стянула 500 танков и 600 БМП для наступления на Купянск, — Forbes

По данным журналистов, Кремль планирует до конца марта 2024 года полностью захватить Донбасс и часть Харьковской области до реки Оскол. Такой "дедлайн" выбран специально, ведь весной в России состоятся президентские выборы.

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Для наступления на Купянск Харьковской области Россия стянула 500 танков, до 600 единиц боевых машин, сотни габиц и 40 тысяч войска. Об этом сообщает Forbes.

Как пишет издание, РФ, очевидно, имеет целью захватить большую часть Харьковской области, которую россияне ненадолго оккупировали в 2022 году, но потеряли из-за контрнаступления ВСУ в 2022 году.

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"РФ планирует до марта 2024 года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области до реки Оскол", — пояснили в Украинском центре оборонных стратегий.

Отмечается, что срок "до марта" был выбран неслучайно, ведь в марте в России пройдут президентские выборы, и до этой даты России нужны "победы".

"Кусочек Харькова был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине", — пишет Forbes.

Что касается украинской армии на этом участке фронта, то как пишет издание, здесь сосредоточены около 10 украинских бригад, которые насчитывают, возможно, 20 000 военных и сотни танков, боевых машин и гаубиц.

"Но для украинцев не проблема людей и транспорта. Проблема в боеприпасах. Соединенные Штаты были одним из крупнейших доноров 155-миллиметровых снарядов для лучших украинских пушек, а пророссийские республиканцы в Конгрессе США прошлой осенью прекратили помощь Украине. С тех пор ежедневный запас снарядов для украинских военных сократился на две трети — до 2000 снарядов. Между тем российские силы выпускают до 10 000 снарядов в день благодаря постоянным поставкам боеприпасов из Северной Кореи", — пишет Forbes.

Предвидя будущее наступление, Минобороны Украины сформировало новые механизированные бригады и перебросило их в Купянск для усиления гарнизона. Инженеры роют траншеи и строят бункеры.

"Поскольку артиллерийских боеприпасов становится дефицитно, украинские бригады бросают в россиян все больше FPV: иногда тысячи в день по всему фронту протяженностью 600 миль. Операторы беспилотников оперативно справились с небольшими российскими штурмовыми группами, которые уже несколько месяцев прощупывают купянский участок. Но сможет ли рой двухфунтовых беспилотников, даже тысячи, победить 500 танков и 650 боевых машин, которые атакуют за стеной артиллерийского огня? Мы можем узнать", — резюмирует Forbes.

Напомним, что 2 февраля в ВСУ сообщили, что ВС РФ не удалось захватить село Табаевка в Харьковской области. Бойцы ВСУ продолжают держать оборону против 40-тысячной армии противника, собранной для взятия Купянска.

30 января в западных СМИ рассказали об оборонительных сооружениях, которые возводят украинцы, чтобы остановить возможное наступление противника.