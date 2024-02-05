Бои в Авдеевке лично контролирует Путин, — Маломуж (видео)

Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что российский президент на уровне взводного командира неоднократно в интервью называл конкретные улицы в Авдеевке и рассказывал как, где и кто продвинулся.

На Авдеевском направлении продолжаются чрезвычайно сложные бои. Дорога к Авдеевке Донецкой области под постоянными обстрелами с обеих сторон. Поставки оружия туда затруднены, но возможны. Об этом заявил генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в интервью "24 каналу".

Оккупантам удалось зайти на несколько улиц, но украинские военные сманеврировали и заняли более выгодные позиции и продолжают бить по врагу. Именно в Авдеевке по состоянию на сегодня у россиян больше всего потерь, отметил Маломуж.

По его словам, ситуация на этом направлении на личном контроле российского президента. Кроме того, Владимир Путин стремится захватить Купянск.

"Он (президент РФ, — ред.) делает ставку на то, чтобы захватить Авдеевку и отчитаться перед выборами, что он чего-то достиг. Параллельно с этим он Купянск также хочет оккупировать и дальше двигаться на Харьковское направление. Вот сегодня две задачи, которые Путин лично не каждый день, а каждый час контролирует", — заявил Маломуж.

По мнению генерала армии, сдавать Авдеевку надо только в крайнем случае: когда будут перекрыты все дороги и будет угроза окружения.

Напомним, офицер запаса Сергей Грабский 5 февраля объяснил, что Авдеевка с оперативной точки зрения "держит" под контролем Донецк. Это мешает ВС РФ перемещать резервы, накапливать боеприпасы и вооружение.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что по состоянию на 5 февраля россияне сконцентрировали значительные силы под Купянском.