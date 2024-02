Уроки Украины и реформы в армии: нужна ли Великобритании военная специализация

Еще в январе 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в Палате общин, что он "рассмотрит вопрос о том, не подсказывают ли уроки Украины, что нам нужен более мощный танковый парк". Автор статьи рассуждает о том, как можно реформировать армию Великобритании и пересмотреть расходы на оборону.

Для всех стран, кроме самых крупных, следующие сто лет будут веком трудного выбора. Перед вооруженными силами Великобритании стоят фундаментальные вопросы, но самый важный из них — может ли Соединенное Королевство и далее обладать военным потенциалом полного спектра? Может ли оно проводить любые военные операции на суше, в воздухе и на море и делать это при необходимости независимо от любой другой страны? К сожалению, ответ отрицательный.

Фокус перевел статью Элиота Уилсона о том, нужна ли Великобритании военная специализация.

К стыду Соединенного Королевства, союзники видят это. Министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо недавно заявил перед аудиторией Королевского института объединенных ведомств в Лондоне, что Британии необходимо "переоценить" (под этим он подразумевал "увеличить") свои расходы на оборону с учетом нынешних глобальных угроз. Это, продолжил он, означает принятие "решения о том, нужно ли укреплять армию", добавив, что "инвестиции в военно-морской флот имеют большое значение". Дель Торо оставался в рамках вежливости, но его послание прозвучало скандально.

Будучи чиновником в парламенте, а затем консультантом и аналитиком, я раз за разом видел, как отчеты об обороне основывались на самых оптимистичных предположениях и лучших сценариях. Министерство обороны тасовало бюджеты, продлевало срок службы оборудования и отмахивалось от пробелов в возможностях, чтобы показать, что шоу продолжается, и это оказало разрушительное воздействие как на возможности вооруженных сил, так и на политические рамки.

Настало время для иного подхода. Британия должна начать с осмотра тех составляющих своих вооруженных сил, которые хорошо работают, пользуются доверием союзников, являются устойчивыми и доступными, особенно в свете будущих вызовов. Британская армия слишком мала, но, как ни парадоксально, слишком тяжела: она все еще сохраняет наследие сил, предназначенных для ведения боевых действий на равнинах Германии. Ей следует сбросить свою самую тяжелую и бесполезную броню, превратившись в легкую и гибкую силу, приспособленную для работы вместе со своими союзниками.

Исходя из этого, настало время создать вооруженные силы для тех миссий, которые Британия будет выполнять на самом деле, а не адаптировать их к теоретическому конфликту. Основные боевые танки страны устарели, к тому же они слишком тяжелы и рассчитаны на задачи 20-го века. Поставка новых гусеничных бронетранспортеров отстает от графика на годы и страдает от технических неполадок. Уменьшенные бронетанковые силы, базирующиеся на колесных машинах, должны быть дополнены новыми возможностями по образцу Полка рейнджеров, созданного для действий на периферии полномасштабного конфликта, а также для обучения и наращивания потенциала.

Принятие этих и других подобных изменений принесет значительные долгосрочные выгоды. Но необходимых преобразований не достичь, если гражданское и военное руководство Соединенного Королевства не будет строго честным с самим собой в отношении того, что оно может сделать, что может себе позволить и где терпит неудачу.

БМП Ajax Фото: Википедия

Полный спектр — только название

Великобритания никогда не отказывалась от значительного военного потенциала. Она была третьей ядерной державой в мире после США и России, но с 1952 года теоретически обладала полным спектром военного потенциала, которыми пользовались ее союзники и противники, несмотря на снижение статуса Великобритании на мировой арене: тяжелая бронетехника, стратегические бомбардировщики, авианосцы, подводные лодки и, начиная с 1969 года, постоянное ядерное сдерживание на море.

Некоторые из этих возможностей сегодня уже практически исчерпаны. Оборонная политика Великобритании предполагает, что армия может вывести на поле боя боевую единицу размером с дивизию, поддерживая ее "в постоянной боевой готовности". Эксперты ставят это под большое сомнение. В июне 2023 года Комитет по обороне Палаты общин услышал от ведущих аналитиков, что 3-я (британская) дивизия в лучшем случае состоит из двух недоукомплектованных бригад, а не из официальных трех, и что только одна бригада, 7-я легкая механизированная бригада, развернута в настоящее время. Доведение ее численности до уровня дивизии в случае конфликта займет несколько недель.

Эксперты ставят под большое сомнение возможнсть Великобритании вывести на поле боя боевую единицу размером с дивизию Фото: Ministry of Defence

Есть пробелы и в морской мощи Великобритании. На вопрос: "Сможет ли Королевский флот сражаться сегодня ночью?" — Ник Чайлдс из Международного института стратегических исследований заявил, что, хотя ВМС "могут предоставить некоторые ключевые возможности в довольно короткие сроки", другие критически важные компоненты попросту отсутствуют. Готовность авианосцев Королевского флота "потенциально неопределена", и хотя HMS Queen Elizabeth находится в высокой степени готовности, "есть вопросы по поводу самолетов, которыми можно его вооружить".

Эти проблемы будут усугубляться. В недавнем докладе британского органа государственного аудита, Национального контрольного управления, содержится вывод о том, что десятилетний план оснащения Министерства обороны на 2023-33 годы стране "не по карману, поскольку прогнозируемые расходы превышают текущий бюджет на 16,9 миллиарда фунтов стерлингов". Даже само Министерство обороны прогнозирует, что дефицит, разрыв между желаемым и действительным, может составить от 7,6 до 29,8 миллиарда фунтов стерлингов. Это фантастические цифры.

В настоящее время численность британской армии составляет около 77 500 человек, а к 2025 году ее предлагается сократить до 72 500. В марте 2023 года министр вооруженных сил Джеймс Хиппи заявил в Палате общин, что этот план представляет собой "четкое решение" и что, несмотря на конфликт в Украине, нет намерения его менять.

Это самая маленькая численность армии с 1799 года, которая, по мнению некоторых, ничем не оправдана. Генерал сэр Ник Картер, начальник штаба обороны с 2018 по 2021 год, заявил в прошлом году, что "численность армии, вероятно, должна составлять порядка 80 тысяч человек", а профессор Майкл Кларк, бывший директор Королевского института объединенных вооруженных сил, говорит о "пороге стратегической значимости" — численности, ниже которой британские войска "слишком малы, чтобы иметь существенное значение". Я утверждаю, что 72 500 человек находятся как раз на этом пороге и даже могут быть ниже него: свидетельством служит тот факт, что в настоящее время армия не может сформировать полноценную боеспособную дивизию.

Аргумент в пользу специализации

Если Соединенное Королевство не может делать все и либо не может, либо не хочет тратить значительно больше ресурсов на оборону, с этим нужно что-то решать. Устойчивым и интеллектуально последовательным подходом будет признание того, что некоторые возможности недоступны по затратам, и от них придется отказаться.

Идея о военной специализации стран не является революционной. На Мюнхенской конференции по безопасности в 2011 году генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представил концепцию "умной обороны". В свете мирового финансового кризиса 2007-2008 годов он отметил, что расходы европейских стран-членов НАТО на оборону сократились на 45 миллиардов долларов и что если в 2001 году Соединенные Штаты обеспечивали менее половины общего бюджета НАТО, то теперь эта доля выросла почти до трех четвертей и продолжает расти. Так больше продолжаться не могло.

Расмуссен предположил, что Альянс может "гарантировать большую безопасность за меньшие деньги, сотрудничая с большей гибкостью". Главной частью этой задачи было изменение подхода НАТО к потенциалу. Вместо того, чтобы рассматривать различные роли, оборудование и миссии в 28 отдельных странах-членах, правительства должны рассматривать потенциал как единое целое для всех стран-членов. Затем страны могли бы специализироваться, выполняя меньший спектр функций на уровне Альянса.

Устойчивым и интеллектуально последовательным подходом будет признание того, что некоторые возможности недоступны по затратам, и от них придется отказаться Фото: Ministry of Defence

Возьмем, к примеру, Чешскую Республику, которая с 2003 года развивает специализацию по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам. Концепция "умной обороны" была принята на саммите НАТО в Чикаго в 2012 году, и теперь в Вишкове действует Объединенный центр передового опыта по химической, биологической, радиологической и ядерной защите: 70 сотрудников из 14 стран работают над планированием, обучением и оснащением Альянса для борьбы с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами и противодействия распространению оружия массового уничтожения. Это позволило НАТО разработать скоординированную политику в отношении химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, основанную на использовании специализированных сил и средств.

Оборотной стороной этого является "негативная специализация" — отказ от слишком дорогостоящих сил и средств, которые в случае серьезных обязательств будут предоставлены союзниками. В 2004 году Дания вывела из состава своего подводного флота подводные лодки в рамках оборонного соглашения на 2005—2009 годы и сосредоточила ресурсы на наиболее необходимых ей средствах. Нидерланды сняли с вооружения свои Lockheed P-3 Orion в 2005 году и сосредоточились на военно-морских сенсорах и средствах связи, в которых они могли бы специализироваться с помощью отечественного поставщика Thales Nederland и собственного исследовательского центра.

Стратегические ограничения следуют за подобной специализацией. Военные операции становятся зависимыми от союзников по всему спектру функций, что ограничивает возможность действовать в одностороннем порядке. Для Соединенного Королевства это станет серьезным психологическим препятствием. Ни одно британское правительство никогда не отказывалось навсегда от дискретного потенциала. Даже когда программа строительства авианосцев CVA-01 была отменена в 1966 году, а последний авианосец был выведен из эксплуатации в 1979 году, военно-морская авиация поддерживалась за счет строительства "проходных крейсеров" класса Invincible, начиная с 1973 года.

На чем специализироваться

Если бы Великобритания пошла на радикальный шаг — специализацию, как могли бы выглядеть реструктурированные вооруженные силы? Нынешние "временные" пробелы требуют изучения. В марте 2021 года армия отменила модернизацию боевых машин пехоты Warrior, предполагая, что в середине 2020-х годов они будут заменены боевой бронированной машиной Boxer; однако Boxer — колесная, а не гусеничная машина, не является равноценной заменой и все еще находится на испытаниях. Гусеничная программа Ajax будет включать в себя боевую бронированную машину Ares, но весь проект был сопряжен с проблемами и сильно отстает от графика.

В то время как парк "боевых такси" армии значительно сокращается, есть сомнения в долгосрочном будущем основных боевых танков. Challenger 2 поступил на вооружение Королевского бронетанкового корпуса в 1998 году. Он хорошо показал себя во время вторжения в Ирак в 2003 году, но его ставили против устаревшей советской техники. Четырнадцать Challenger 2 были поставлены украинской армии в марте 2023 года и участвовали в боях против российских подразделений, а точность главного орудия танка заслужила похвалу украинских военных. Однако на вооружении находится лишь немногим более 200 Challenger 2.

Британская армия модернизирует 148 танков Challenger 2 до уровня Challenger 3 Фото: скриншот

Challenger 2 должен получить серьезную модернизацию под названием Challenger 3, но он не будет полностью готов к эксплуатации до 2030 года. Хотя в январе 2023 года министр обороны Бен Уоллес заявил в Палате общин, что он "рассмотрит вопрос о том, не подсказывают ли уроки Украины, что нам нужен более мощный парк танков", в настоящее время планируется модернизировать только 148 танков. На заседании комитета по обороне Палаты общин в ноябре 2023 года члены парламента поставили под сомнение всю мощь парка, предположив, что "у нас очень мало "челленджеров", которые реально можно использовать".

Работая в комитете, я прекрасно понимаю, что Министерство обороны постоянно склоняется к оптимизму и отрицает реальность, когда речь идет о закупках. При таком количестве вопросов к армейскому парку бронетехники Министерство обороны могло бы пересмотреть свои требования.

В марте 2020 года Корпус морской пехоты США опубликовал документ Force Design 2030, в котором изложил радикально измененную форму Корпуса, сфокусированную на его основных задачах. Его руководящим принципом стало "создание сил, способных обеспечить уверенность и сдерживание, — сил, обладающих "боевым авторитетом" в соответствии с Национальной стратегией обороны". Одним из основных элементов нового плана стало списание всех 450 основных боевых танков M1A1 Abrams как "оперативно непригодных для решения наших самых приоритетных задач в будущем". Мобильность пехоты по-прежнему обеспечивается колесными LAV-25, стоящими на вооружении с 1983 года, которые будут частично заменены в рамках программы Advanced Reconnaissance Vehicle.

Это решение было продиктовано переходом морской пехоты от статуса, по сути, собственной армии ВМС США к более узконаправленным и легким ударным силам, которые будут действовать в прибрежных районах и стремиться "противостоять и побеждать" в том, что они называют "серой зоной". По определению Командования специальных операций США, это "конкурентное взаимодействие между государственными и негосударственными субъектами и внутри них, которое находится между традиционным дуализмом войны и мира".

LAV-25 остаются на вооружении Корпуса морской пехоты США Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Корпус морской пехоты США может дополнить американскую армию, но не наоборот. Предположим, что армия решила снять с вооружения свои Challenger 2 и Warrior, а также отказаться от варианта Ares и Ajax. Великобритания потеряет возможность сравниться с равным противником в танковом противостоянии.

С какой страной, имеющей значительный парк основных боевых танков, Британия реально может столкнуться в одиночку в обычной наземной войне? Страны с самыми крупными бронетанковыми силами либо являются союзниками — США, Индия, Южная Корея, — либо противниками, с которыми Великобритания могла бы сражаться только в составе многонациональной коалиции, — Россия, Северная Корея, Китай. Если посмотреть на последние 40 лет, то двумя крупными односторонними военными операциями Великобритании были Фолклендская война и интервенция в Сьерра-Леоне в 2000 году, и ни одна из них не подходила для применения тяжелой бронетехники. Сохранение танковых сил означало бы сохранение способности предоставить, возможно, 150-200 основных боевых танков силам, возглавляемым Соединенными Штатами, которые располагают более чем 2500 танками. Говоря прямо, Британия может предложить больше в других областях.

На нишевые возможности указывает недавнее создание четырехбатальонного полка рейнджеров, подразделения, способного проводить специальные операции, которое было создано в 2021 году. Это подразделение численностью около 1000 человек призвано "действовать в сложных условиях повышенной опасности за порогом войны вместе со специализированными силами партнеров для достижения оперативных результатов". Проводились сравнения с американскими "зелеными беретами", хотя они справедливы лишь отчасти: рейнджеры будут проводить обучение и инструктаж, вести нетрадиционную войну, но не выполнять весь спектр функций, которые выполняют "зеленые береты".

Бывший начальник Генерального штаба генерал сэр Марк Карлтон-Смит назвал Полк рейнджеров "авангардом глобального присутствия армии", и за первый год его службы личный состав был направлен в более чем 60 стран. 1-й батальон служил в Западной Африке, обучая вооруженные силы Ганы, а 3-й батальон проходил подготовку в Арктике с подразделениями Швеции, которая вскоре станет членом НАТО.

Мы должны рассматривать рейнджеров как часть единого целого, наряду с собственно британскими силами специального назначения. С начала "войны с терроризмом" в 2001 году британский спецназ завоевал завидную репутацию, включая удары по особо ценным целям. Доктор Саймон Англим из Королевского колледжа Лондона подчеркнул, что Министерство обороны рассматривает свои силы специального назначения как "один из тех национальных военных активов, которые позволяют Великобритании прыгать выше головы на глобальном уровне в XXI веке". Армия также усвоила несколько тяжелых уроков борьбы с повстанцами в Афганистане и Ираке: первоначальная самоуверенность уступила место с трудом приобретенному опыту и знаниям.

Министерство обороны рассматривает свои силы специального назначения как "один из тех национальных военных активов, которые позволяют Великобритании прыгать выше головы" Фото: Royal Navy

Сокращение бронетанкового флота и усиление Полка рейнджеров и других подобных подразделений указывает на будущее, в котором больше внимания будет уделяться серой зоне. В то же время они сохранят способность вносить вклад в многосторонние миротворческие и стабилизационные силы, как это делает Великобритания в настоящее время, в основном на Кипре и в Сомали. Есть привлекательная логика в том, чтобы отойти от областей, в которых Британия уже испытывает трудности, и сделать больший упор на уже сильные и совершенные функции.

Такая радикальная перестановка оборонных приоритетов будет иметь смысл только в том случае, если ее поддержат союзники Соединенного Королевства и в особенности Соединенные Штаты. Я выбрал для этой статьи название "Острие американского копья", потому что реалистичная оценка британской внешней политики предполагает, что военные операции, скорее всего, будут проводиться в партнерстве с Соединенными Штатами. Американские военные обеспокоены тем, что британская армия — это боевая сила "едва ли второго уровня", и что Британия "явно не та, что была раньше". Точный формат реорганизованных вооруженных сил должен быть согласован с Соединенными Штатами и соответствовать тем сильным сторонам, которые Вашингтон будет искать в меньшем партнере.

Заключение

Несомненно, найдутся те, кто возразит, что для Соединенного Королевства катастрофично и унизительно отказаться от своего теоретического положения на переднем крае держав второго эшелона. Однако Великобритания остается ядерной державой, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН, является одной из немногих стран-членов НАТО, достигших целевого показателя расходов в 2% от ВВП, и имеет шестую по величине экономику в мире.

Обновление Комплексного обзора, опубликованного в марте 2023 года, касается альянсов, партнеров, сотрудничества и распределения бремени. Общая внешняя политика становится все более взаимозависимой, и в документе прослеживается предположение, что Соединенное Королевство всегда будет частью международной военной коалиции. Это предположение в значительной степени опровергает идею сокращения возможностей Великобритании и переориентирует мышление на возможности, предоставляемые союзниками. А в обновленном Интегрированном обзоре уже затронута тема специализации: "Наука и технологии становятся все более жизненно важными для нашего будущего. Мы входим в пятерку лучших стран по инновациям, искусственному интеллекту (ИИ) и кибертехнологиям, а также являемся крупным международным игроком в области науки и технологий".

Лейбористское правительство пообещало провести ревизию состояния обороны Фото: UK Army

Эти идеи уже витают в политическом эфире: специализация, взаимозависимость, опора на многонациональные коалиции. Концепция, которую я попытался изложить, заключается в том, чтобы просто продолжить ее, принять лежащую в ее основе логику и использовать ее для внесения значительных изменений в то, как Соединенное Королевство планирует оборонную политику. Обновление Комплексного обзора — это четвертая крупная переоценка концепции британской обороны, за которой я наблюдал вблизи, и все они были отмечены удручающе похожими негативными компромиссами. Всегда обусловленные финансовыми ограничениями, они, тем не менее, неизменно преподносились правительством как четкие оценки стратегических приоритетов. Министерство обороны по сути пытается выторговать как можно больше бюджетных средств, чтобы получить как можно больше необходимых, по его мнению, возможностей.

Это всегда будет подрывать надежное планирование и стратегическую согласованность. Если вооруженным силам удастся получить 70% от своего изначального запроса, но при этом они будут разрабатывать политику и доктрину, основываясь на ста процентах, это приведет к компромиссу и разочарованию. Лучше, разумеется, сократить все на треть, но обеспечить все необходимые ресурсы.

В 2024 году в Соединенном Королевстве пройдут всеобщие выборы и, вероятно, сменится правительство. Будущее лейбористское правительство пообещало провести обзор состояния обороны в течение нескольких месяцев после вступления в должность. Я изложил одно стратегическое направление, которое может выбрать новое правительство. Оно не решает всех проблем, стоящих перед Соединенным Королевством, и не отражает того, как я бы подходил к оборонной политике в идеальном мире. Но, несмотря на концептуальную радикальность, оно рационально и реалистично. Оно основано на честной оценке мира, как он есть, и в нем делается попытка представить себе глобальную роль, которая сохранит влияние Великобритании, основанная на ее международном положении и экономическом процветании. Это будет болезненный путь, но более 20 лет наблюдения за оборонной политикой показали мне, что пора покончить с сомнительными фикциями.

Об авторе

Элиот Уилсон — журналист и аналитик по вопросам политики, обороны и внешней политики. С 2005 по 2016 год он был высокопоставленным чиновником в Палате общин Великобритании, в том числе в Комитете по обороне и делегации Великобритании в Парламентской ассамблее НАТО. Он регулярно пишет для City AM, The i, The Spectator и The Hill, а также ведет блог в The Ideas Lab. Член Королевского института объединенных служб, а также соучредитель и директор Pivot Point Group, консалтинговой компании по вопросам стратегии и PR.