Сорвали планы РФ: Сирский побывал на передовой и рассказал о ситуации на фронте (фото)

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" отметил, что благодаря мужеству защитников, удалось не допустить продвижения противника и создать условия для дальнейших действий по освобождению Украины от оккупантов.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Александр Сырский в очередной раз прибыл на фронт, чтобы наградить украинских защитников, которые надежно держат рубежи обороны и наносят врагу непоправимые потери. Об этом сообщили в Telegram-канале Сухопутных войск.

По информации в заметке, Сырский приехал на передовую, в частности, чтобы пообщаться с украинскими воинами и "поблагодарить их за титанические усилия, приложенные для обороны Украины".

"Защитники Восточного фронта наносят врагу непоправимые потери и надежно держат рубежи обороны", — говорится в сообщении.

Кроме того, генерал-полковник наградил защитников государственными и ведомственными наградами на линии соприкосновения "за их мужество, жертвенность и героизм во имя Родины".

Как отметили в Сухопутных войсках, по словам Сырского, благодаря мужеству и доблести украинских воинов, которые сейчас держат оборону на фронте удалось сорвать планы врага по захвату новых территорий и населенных пунктов, не допустить продвижения противника и создать условия для дальнейших действий по освобождению Украины от оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады в районе села Роботино Запорожской области.

4 февраля аналитики Института изучения войны сообщили, что российская армия перебрасывает резервы, чтобы попытаться прорвать украинские рубежи обороны на западе от Бахмута в направлении Часов Яра. Позиционные бои шли возле Богдановки, Клещеевки и на Ивановском направлении, рассказали аналитики Института изучения войны.