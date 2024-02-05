Россия хочет возобновить сотрудничество с Индией по Су-75: Нью-Дели пока осторожничает

В "Ростехе" сообщили, что в конструкцию Су-75 внесены некоторые технические изменения, которые оптимизируют цену машины. Теперь возникает вопрос, будет ли Индия участвовать в программе разработки самолета.

Госкорпорация "Ростех" о существенном снижении стоимости проекта перспективного истребителя Су-75 Checkmate, объяснив это некоторыми "техническими изменениями". Этот шаг якобы связан замечаниями и отзывами потенциального покупателя, которым может быть Индия. Таким образом, после того как российско-индийский проект по разработке нового самолета провалился Москва не оставляет надежды вновь привлечь индийскую сторону в качестве партнера. Об этом 4 февраля сообщили обозреватели The Eurasian Times.

По информации росСМИ, "Ростех" якобы получил обратную связь от потенциальных заказчиков, благодаря чему российская сторона решила снести технические изменения в конструкцию Су-75 Checkmate с целью его удешевления.

"Это позволило существенно повысить конкурентоспособность, коммерческую привлекательность, а также снизить технические риски при создании отечественного однодвигательного самолета", — сообщили в корпорации.

При этом в "Ростехе" не уточнили, какие именно были внесены изменения, но российским инженерам якобы не пришлось прилагать больших усилий, а оптимизация не заняла много времени благодаря модульной архитектуре истребителя.

В Нью-Дели пока думают

Рассматривая вопрос о том, должна ли Индия участвовать в программе разработки Су-75, маршал авиации в отставке Анил Хосла заявил, что к ней необходимо подходить с нескольких сторон. Он призвал Нью-Дели проявить осторожность и, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства и принимать окончательное решение, провести детальный анализ затрат и выгод.

По его словам, крайне важно, чтобы Индия стратегически оценила, может ли взаимное соглашение принести Индии больше выгоды, ведь любое решение должно приводить к благоприятным результатам для обеих сторон.

Обозреватели обратили внимание, что Индия в настоящее время работает над созданием собственного передового истребителя. Амбициозный проект Fifth Generation Fighter Aircraft [FGFA] уже реализуется, и Нью-Дели вкладывает значительные средства в его успех. Поэтому с точки зрения индийской оборонной промышленности возникает вопрос, может ли потенциальный союз с Россией, сложным геополитическим партнером, поставить под угрозу индийский проект?

В любом случае, пишут авторы материала, факт остается фактом — в отсутствие внешнего финансирования и покупателя сроки постройки прототипа, проектирование которого началось в начале 2020 года, постоянно переносятся.

Сомнения индийских чиновников, которые внимательно следят за ситуацией в Украине, вызывают и не слишком впечатляющие результаты российских самолетов в войне. Сюда же можно добавить геополитическую ситуацию и санкционные ограничения, из-за которых Россия испытывает проблемы с экспортом высокотехнологичных военных запчастей.

"В какой-то степени необходимо учитывать и геополитическую ситуацию в мире, международное сотрудничество. Из-за продолжающейся войны, которая скоро начнется на третий год, Россия испытывает трудности с экспортом военных запчастей. Как это отразится на экспорте истребителей, пока неизвестно", — подытожил Хосла.

Напомним, в настоящее время авиастроительная корпорация ОАК ведет работу по совершенствованию новой схемы окраски противорадиолокационного покрытия, которая призвана повысить скрытность самолета Су-75 Checkmate. Камуфляж призван отвести внимание от реальных очертаний самолета, предлагая вместо этого размытую, уменьшенную и искаженную визуализацию.