"Лезли со всех щелей": ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться, — DeepState (карта)

По словам аналитиков, россияне фокусируются на закреплении и насыщении личным составом в старой Авдеевке и дачном поселении возле коксохимического завода.

Ситуация в Авдеевке продолжает становиться все более тяжелой для украинских защитников. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState.

По их словам, 5 февраля российские оккупанты "лезли со всех щелей". Так, ВС РФ фокусируются на закреплении и насыщении личным составом в старой Авдеевке и дачном поселении возле коксохимического завода (АКХЗ). Также они пытались занять мост над железной дорогой.

"На большинстве позиций бои продолжаются до сих пор. Где-то врагу удалось продвинуться, а где-то Силам Обороны удалось отразить атаки. Более точная картина сложится в ближайшие дни", — отметили аналитики.

В DeepState отметили, что у них возникает много вопросов к подготовке оборонительных сооружений, как вокруг города, так и в самой Авдеевке. Кроме того, опубликована карта, демонстрирующая наступление россиян.

Наступление россиян на Авдеевку Фото: DeepState

Ранее СМИ сообщали, что ВС РФ вошли в Авдеевку со стороны карьера. Украинский военкор Андрей Цаплиенко утверждает, что российским войскам якобы удалось обойти боевые порядки ВСУ и закрепиться в жилой застройке. Военнослужащий 24-й бригады "Айдар" призывает "не ныть", а командование в вечерней сводке не комментировало информацию о возможных успехах ВС РФ.

Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, почему ВС РФ не могут взять Авдеевку. По его словам, Российские оккупанты получили в октябре ряд задач, но почти все их провалили. Несмотря на меньшую площадь и порой большую уязвимость Авдеевка оказалась для врага "крепким орешком".