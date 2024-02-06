Наступали колоннами: ВС РФ атаковали Белогоровку и Новомихайловку, — DeepState (карта)

По словам аналитиков, ВС РФ пошли в наступление в нескольких местах к югу от села Новомихайловка силами не менее 8 единиц военной техники.

Российские оккупанты 5 февраля наступали на Белогоровку и Новомихайловку в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики группы DeepState.

По словам экспертов, ВС РФ пошли в наступление в нескольких местах к югу от села Новомихайловка силами не менее 8 единиц военной техники. Украинские защитники смогли подбить один танк и 2 других единицы техники неустановленного типа. Также оккупанты привлекли большое количество пехоты. Линия столкновения еще выясняется.

Карта боев у Новомихайловки Фото: DeepState

Что касается Белогоровки, то, как сообщили в DeepState, российские войска пошли в наступление колоннами, используя не менее 20 единиц военной техники.

"Какую-то часть удалось подбить, но их пехота продолжает штурмовые действия у села. В ближайшее время должно появиться видео с поражениями техники за рубежом", — отметили аналитики.

Карта боев у Белогоровки Фото: DeepState

Ранее СМИ сообщали, что ВС РФ вошли в Авдеевку со стороны карьера. Украинский военкор Андрей Цаплиенко утверждает, что российским войскам якобы удалось обойти боевые порядки ВСУ и закрепиться в жилой застройке. Военнослужащий 24-й бригады "Айдар" призывает "не ныть", а командование в вечерней сводке не комментировало информацию о возможных успехах ВС РФ.