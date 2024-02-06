Задержки помощи от Запада обостряют дефицит боеприпасов для ВСУ, — ISW

По словам аналитиков, нехватка боеприпасов серьезно ухудшает работу контрбатарейных систем. Радары эффективны настолько, насколько велико количество снарядов у артиллерии.

Задержки в предоставлении западной помощи усугубляют дефицит боеприпасов у украинских войск. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 5 февраля говорится, что такое положение вещей подрывает способность Сил обороны Украины использовать западные контрбатарейные системы. Так, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что за последнюю неделю российские войска увеличили интенсивность артиллерийских ударов почти на 25 % и обстреляли Украину более 1500 раз, поразив более 570 населенных пунктов.

Кроме того, аналитики отметили статью, которая вышла в The New York Times. В ней говорится, что украинские силы на критически важных участках фронта, например у Авдеевки, ограничивают использование артиллерийских снарядов. Они могут поражать только большие массы наступающих российских солдат. Однако ВС РФ, судя по всему, уже адаптировались к этому, а потому наступают небольшими группами.

Как рассказал украинский аналитик Петр Черник, ВСУ обладают относительно лучшими контрбатарейными возможностями, чем ВС РФ, так как имеют в своем распоряжении американские радары AN/TPQ-36 (48 и 50), а также немецкую систему COBRA.

"Контрбатарейные радары эффективны тем, что они обнаруживают приближающийся огонь и рассчитывают место его происхождения, чтобы артиллерия могла вести ответный огонь", — сказано в отчете.

В ISW заявили, что нехватка артиллерийских боеприпасов серьезно ухудшает работу контрбатарейных систем. Радары эффективны настолько, насколько велико количество снарядов, имеющихся в распоряжении украинских войск для преследования целей.

По словам аналитиков, российские силы извлекают выгоду из нехватки боеприпасов в Украине и ее последующей неспособности вести достаточную контрбатарейную войну, и эта динамика, вероятно, будет обостряться по мере того, как период нехватки снарядов у ВСУ будет затягиваться.

Ранее СМИ сообщали, что артиллерии ВСУ не хватает боеприпасов. По словам журналистов, украинским артиллеристам приходится выбирать цели по приоритетности, а оккупанты выстреливают за сутки 10 тысяч боеприпасов.