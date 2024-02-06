Законопроект о мобилизации: в Раде рассказали, какие пункты могут изменить

Заместитель главы комитета Егор Чернев назвал новую версию закона "намного лучше". Однако, как он рассказал, некоторые нормы все же вызвали у депутатов вопросы.

В Украине зарегистрировали обновленную версию правительственного законопроекта о мобилизации. Заместитель главы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии "РБК-Украина" рассказал о том, какие изменения вызывают больше всего сомнений.

"Эта версия, конечно, намного лучше. В ней учтена часть замечаний депутатов. Там уже есть с чем работать ко второму чтению. Хотя предварительно выглядит так, что "Евросолидарность" и "Батькивщина" не будут поддерживать этот документ даже за основу", — сказал он.

Чиновник назвал наиболее дискуссионными нормы, касающиеся электронного кабинета и снятия отсрочки для опекунов лиц с III группой инвалидности. Ограничение уклонистов в некоторых правах теперь предлагается принимать через суд, поэтому предостережения относительно этого пункта отпали.

"Он несколько лучше, потому что авторы все же услышали некоторые предложения. И эти предложения включены в законопроект или, наоборот, убраны некоторые нормы. Но, к сожалению, не все то, что мы предлагали, Минобороны включило", — отметил Чернев.

Парламентарии хотят услышать от министерства, почему предложенные нормы включены не были, но появились некоторые новые.

"Наше предложение оставить среди тех, кто не подлежит мобилизации, людей с III группой услышали. Но добавили, что в отношении тех, кто ухаживает за такими лицами, основанием является только опекунство", — рассказал заместитель главы оборонного комитета.

Он отметил, что этот вопрос — спорный. Депутат получил "очень много" запросов от людей, которые рискуют быть мобилизованными, потому что не подпадают под опекунство. Чернев убежден, что изменение нужно рассмотреть "с разных сторон".

Также у него возникли вопросы относительно нормы, которая разрешает мобилизацию аспирантов, обучающихся "на контракте".

"После публикации законопроекта у меня также есть запросы от аспирантов, что это несправедливо по отношению к контрактникам. Но давайте дождемся позиции Минобразования и Минобороны, тогда будем выходить на какое-то решение", — отметил чиновник.

Относительно предложения мобилизовать осужденных он подчеркнул, что нужно искать компромисс, который бы всех устроил. По мнению Чернева важно, чтобы такой призыв происходил добровольно и чтобы были командиры, готовые рекрутировать и работать с такими бойцами.

Однако, по его словам, уже есть запросы от командиров, которые знают, как работать с такой категорией. Кроме того, есть запросы и от осужденных, готовых пойти в ряды ВСУ.

Еще из обновленной версии законопроекта о мобилизации исчезла норма о ротации.

"С одной стороны понятна позиция людей на линии фронта и в окопах, действительно, есть бригады, которые долгое время не выходили на ротацию. С другой — есть потребности Генштаба в боеспособности подразделений на переднем крае. Мне кажется, заставить военных раз в месяц проводить ротацию без учета ситуации на поле боя, не очень правильно. Но точно надо искать справедливое решение", — заявил заместитель главы оборонного комитета.

Вопросы возникли и к введению электронных кабинетов с электронными повестками. Чернев объяснил, что по электронной почте сложно верифицировать человека, и повестки смогут теряться в большом количестве других писем.

"Логику Минобороны я понимаю, потому что через е-кабинет все будет верифицировано и проверять его будет обязанностью каждого. Но все равно остается открытым вопрос, у всех ли военнообязанных есть техническая возможность зарегистрироваться", — отметил парламентарий.

Нормы по жестким мерам для уклонистов, по его словам, все еще "под вопросом". Сейчас трудно спрогнозировать, останутся ли они в нынешнем виде.

"Я не знаю, сколько будет правок, как именно будут менять ту или иную норму. Знаю, что по ней есть вопросы у моих коллег, есть вопросы внутри комитета. Будем собираться, обсуждать и нарабатывать какие-то решения", — заверил Чернев.

Напомним, нардеп Александр Корниенко рассказал, когда мобилизационный законопроект будет рассмотрен и принят.

Юристки Кристина Очкур и Мария Левченко заметили в новом законопроекте одно "очень неприятное изменение". Оно коснется украинцев, выехавших за границу.