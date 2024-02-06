Украинцам повторно вручают повестки: почему это происходит и кого могут пригласить в ТЦК

Сейчас есть несколько причин, по которым мужчине могут снова вручить повестку. Однако, по прогнозу юриста Романа Лихачева, после принятия законопроекта о мобилизации такие случаи участятся.

В Украине могут повторно вручить повестку лицу, которое уже обновило данные о себе и не было мобилизовано. Об этом говорится в материале NV.

Сотрудники ТЦК ежедневно вручают украинцам повестки. Сначала военные проверяют, стоит ли человек на воинском учете и имеет ли отсрочку или бронь от мобилизации, а затем могут пригласить для обновления данных в военкомат.

Часть мужчин уже приходила в ТЦК за время полномасштабной войны — добровольно, но мобилизована не была. Среди них могут быть и такие, которые были признаны ВВК годными к службе и не имеют права на отсрочку. Если ранее их не призвали из-за статуса непригодности или ограниченной пригодности, повестку могут вручить снова.

В СМИ отметили, что заключение ВВК действительно один год. Некоторые отсрочки также имеют ограниченный срок. Например, те, что предоставляются из-за обучения или бронирования.

Следовательно, украинцам могут вручать повестки повторно:

если проходили ВЛК более года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств на отсрочку;

для мобилизации.

Пресс-секретарь Черкасского ТЦК Алина Кривошея объяснила, что повестки рискуют получить две категории мужчин. Речь идет о тех, кто еще не получал приглашение в военкомат с 24 февраля 2022 года, и ВПЛ.

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", — уточнила военная.

Если лицо стоит на учете и во время предыдущего визита в ТЦК мобилизовано не было, его могут вызвать повторно — для уточнения учетных данных, состояния здоровья или для комплектования подразделений необходимыми специалистами.

Новый мобилизационный законопроект также предусматривает вручение электронных повесток. Юрист Роман Лихачев спрогнозировал, что в случае его принятия случаи повторного получения повесток станут более частыми.

Напомним, представитель Дарницкого районного ТЦК Владимир Новосядлый ответил, разрешает ли закон вручение повесток в спортзалах и кафе.

Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, что происходит после вручения повестки.