В армию Латвии поставлялись продукты из Беларуси и РФ, — СМИ

В Вооруженных силах оправдываются, что ввоз продуктов не подпадает под санкции, а в Минобороны заявили, что продуктов "неподходящего происхождения" в столовых ВС Латвии быть не может.

Национальные вооруженные силы Латвии получали продукты от России и Беларуси. В частности, им поставлялся российский чай и белорусская соль. Об этом сообщили на портал Delfi.

Отмечается, что Национальные вооруженные силы Латвии заказывают продукты питания через Государственный центр логистики и закупок. В октябре 2023 года латвийской армии было доставлено 2,6 килограмма российского чая, а в январе этого года НВС получили 6 килограммов соли из Беларуси.

Как пояснил заместитель начальника Объединенного штаба НЗС по вопросам поддержки Каспарс Здановскис, в заключенных договорах не указано, что продукты не могут поставляться из РФ и Беларуси. Он отметил, что в будущем такой пункт включат в договор, но добавил, что продукты питания под санкции не попадают.

Также в Оперативном штабе сообщили, что решение о прекращении сотрудничества с поставщиком должен принимать суд.

В Министерстве обороны Латвии такими новостями возмутились и отметили, что российских и белорусских продуктов в столовых Вооруженных сил Латвии быть не может.

"Товары контролируются и будут контролироваться, а поставщикам нужно учитывать правовые последствия за поставки товаров несоответствующего происхождения", — отметил министр обороны Андрис Спрудс.

Сейчас соответствующие службы проводят консультации с юристами относительно того, можно ли применить меры против конкретного коммерсанта. Пока что распространение этих товаров в системе государственных и муниципальных закупок приостановлено.

Премьер-министр Эвика Силиня ответила, что запретить ввоз таких товаров в Латвию можно общим решением Европейского союза.

Напомним, что В ЕС хотят ограничить перемещение российских дипломатов Шенгенской зоной. Предложение внесено в 13 пакет санкций.

Ранее сообщалось, что молдавские компании, несмотря на санкции Запада поставляли авиазапчасти в РФ. Они взаимодействовали с российскими авиакомпаниями, такими как "Победа", "Россия" и S7 Airlines.