В ЕС хотят ограничить перемещение российских дипломатов по Шенгенской зоне, — Politico

По словам журналистов, сделать это будет сложно, поскольку большая часть поездок внутри Шенгенской зоны часто не контролируется. Предложение внесено в 13 пакет санкций.

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Европейский Союз собирается ограничить поездки российских дипломатов по стране, в которой они акредитованые. Так, им будет запрещено передвигаться по другим государствам Шенгенской зоны. Об этом пишет издание Politico.

Как рассказали источники журналистов, это предложение включено в 13-й пакет санкций против РФ.

"Это предложение является давней просьбой Чехии, которая в прошлом году настаивала на прекращении свободы передвижения российских дипломатов", — сказано в материале.

Сообщается, что сделать это будет сложно, поскольку большая часть поездок внутри Шенгенской зоны часто не контролируется. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в прошлом году предложил настоять на биометрических паспортах для российских дипломатов.

Кроме того, в материале говорится, что 13-й пакет санкций будет включать новые списки и запреты большему количеству компаний экспортировать товары двойного назначения и боевую продукцию в Россию. Один из источников сказал журналистам, что общий смысл заключается в том, что сроки поставок были слишком короткими для чего-то большего.

Ранее СМИ сообщали, что молдавские компании поставляли авиазапчасти в РФ, несмотря на санкции Запада. По словам журналистов, компании Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service взаимодействовали с российскими авиакомпаниями, такими как "Победа", "Россия" и S7 Airlines.