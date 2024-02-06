"Мечтают уничтожить Богдану": артиллеристы ВСУ рассказали об охоте ВС РФ на САУ (видео)

По словам командира экипажа Дмитрия, россияне мечтают зафиксировать поражение украинской артустановки дроном "Ланцет".

Для украинской армии ежемесячно производится 6 артустановок "Богдана". Работу одного из экипажей показали в сюжете Армия TV — Военное телевидение.

Украинские военные показали, как происходит загрузка боеприпасов в боекомплект САУ "Богдана". По словам командира пушки Дмитрия, они уже привыкли носить 47-килограммовые боеприпасы, но время от времени у экипажа бывают травмы или растяжения. Дмитрий руководит версией "Богдана 2.0" с шасси от МАЗ и кабиной от "Новатор" которую производит "Украинская бронетехника". Однако она имеет пушечный досылатель.

"Главное, что она выполняет свою работу, выполняет неплохо", — говорит Дмитрий.

Он добавляет, что из-за того, что САУ нет высокого уровня автоматизации, экипаж делает все "по старинке". Они не зависят от спутникового сигнала, в этом мануальное управление имеет свои преимущества. Скорострельность, по словам Богдана, составляет где-то 3-5 "кабанов" (боеприпасов) в минуту, потому что экипаж уже обучен.

"Был план отработать на запрет вражеской арты, но нас зажгли вражеские крылья. Они могли сопровождать нас к огневой позиции. Мог раньше зажечь, просто мог менять частоты. Сейчас, когда наш РЭБ его зажег, мы получили команду от "Сома", что в небе вражеские крылья — надо совершать маневры, чтобы не быть пораженным "Ланцетами". Я думаю, это их мечта, зафиксировать уничтожение "Богданы", потому что очень много беды мы им наделали за эти месяцы", — говорит военной после того, как они возвращались с огневой позиции.

Напомним, 8 января САУ "Богдана" попала по вражескому танку. Спецназовцы показали эффективность украинской техники.

В октябре 2023 года ВСУ показали применение батареи украинских "Богдан" на различных шасси