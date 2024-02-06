Опять проблемы: учебно-боевой самолет Boeing T-7A задерживается из-за логистики

Из-за новых проблем с цепочкой поставок получение следующих двух самолетов задерживается. Сейчас T-7A принес Boeing ущерб более чем на 1 млрд долларов из-за проблем с производством.

Новый учебно-боевой самолет Boeing T-7A снова столкнулся с новыми проблемами из-за чего он может еще больше задержаться. Сейчас он отстает от графика на 2 года. Об этом сообщает Breaking Defense.

Компания Boeing сообщила, что "неизвестные проблемы" с отдельными деталями к самолету привели к задержке планов поставок двух самолетов T-7A для Воздушных сил США. Сейчас армия получила только три учебно-боевых самолета. Кроме этого задерживается запуск производственной линии T-7A, которая должна быть запущена где-то в середине 2024 года. Ранее ее должны были запустить в начале 2024 года.

"Были различные проблемы с деталями, которые вызвали определенные задержки, но мы начинаем их получать, и поставки [двух испытательных самолетов] неизбежны", — сказал представитель Boeing в комментарии журналистам.

Ожидается, что они будут доставлены в ближайшее время. Представитель производителя сказал, что поставки первых трех Boeing T-7A ключевым этапом для начала летных испытаний американскими Воздушными силами. Начало серийного производства должно начаться в феврале 2025 года. Воздушные силы установили предельный срок для принятия на вооружение до февраля 2026 года. Решение о запуске производственной линии было достигнуто по специальному соглашению с Агентством по управлению оборонными контрактами по контролю за производством.

Boeing сможет оценить потенциальный ущерб от программы до следующего цикла прибыли. Сейчас все задержки оценили в примерно. 1,3 млрд долларов.

Напомним, 15 января СМИ объяснили, чем будет особенным российский учебный самолет МиГ-УТС на замену чешских L-39.

21 декабря Воздушные силы США получили вторую партию истребителей F-15EX от компании Boeing.