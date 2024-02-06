СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, в которую входили работники Службы безопасности (фото)

Следствием установлено, что ФСБ, в частности, вербовала агентов через угрозы жизнью членам их семей, а за каждое выполненное задание фигуранты получали средства от РФ.

В Украине СБУ обнаружила и обезвредила агентурную сеть контрразведки ФСБ. На Россию работали 5 бывших и действующих сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что операция по выявлению российских агентов проходила в несколько этапов. В разных регионах задержаны 5 участников враждебной группы. Среди них — бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

Фигуранты имели одного и того же куратора, который сейчас находится на территории оккупированного Крыма. Они передавали ему информацию о западном вооружении, которое получила Украина, системах охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС, фортификационных укреплениях в Одесской области и тому подобное.

Отдельные фигуранты были завербованы Россией еще до полномасштабного вторжения.

"По материалам следствия, экс-чиновник внешней разведки собирал информацию о местах базирования украинских военных и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину. Также российский агент передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системы охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС", — говорится в сообщении.

Отдельную информацию он передавал через сообщника, который выезжал за границу как волонтер и лично отчитывался резиденту вражеской спецслужбы.

Еще один фигурант, который ранее проходил службу в ГУР, "сливал" агрессору личные данные украинских защитников, а другой — разведывал для оккупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесской области.

Следствием установлено, что ФСБ, в частности, вербовала агентов через угрозы жизнью членам их семей. Кроме того, за каждое выполненное задание они получали средства от России.

"Следователи Службы безопасности уже сообщили пятерым участникам российской агентурной сети о подозрении по ст. 111 УКУ (государственная измена). Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Напомним, что СБУ задержала чиновника Верховного Суда Украины. У мужчины изъяли почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию, прокремлевскую литературу и специальное техническое средство незаконной слежки.

Также СБУ 5 февраля разоблачила агентов ФСБ. В частности, задержали чиновницу горсовета в Донецкой области.