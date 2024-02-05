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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ разоблачила агентов ФСБ: задержали чиновницу горсовета в Донецкой области (фото)

СБУ, ФСБ
Фото: СБУ | СБУ обезвредила вражескую агентурную сеть, среди задержанных — чиновница горсовета в Донецкой области

По информации правоохранителей, фигуранты активно работали в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. В частности они проводили разведку на прифронтовых территориях и изучали места накопления техники ВСУ.

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Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила и ликвидировала разветвленную агентурную сеть ФСБ, проведя успешную спецоперацию, во время которой были одновременно задержаны 5 человек, которые активно работали в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. Об этом 5 февраля сообщили в СБУ в Telegram.

Чем занимались участники российской агентуры

По информации правоохранителей, фигуранты проводили разведку на территориях близких к фронту, изучая места с наибольшим накоплением военного персонала и техники Вооруженных Сил Украины.

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Кроме того, как добавляют в СБУ, российские агенты пытались определить местонахождение складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны. Также их интересовали местонахождение и особенности работы промышленных объектов, где проводится ремонт тяжелого вооружения украинских войск.

В то же время фигуранты собирали информацию о последствиях вражеских атак и "верифицировали" координаты для будущих ракетных ударов Российской Федерации.

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Кого удалось идентифицировать и задержать

С целью сокрытия своих действий, как отметили в Службе безопасности, участники российской агентуры "работали" отдельно друг от друга, но были "подотчетны" единому куратору — кадровому сотруднику ФСБ. Информация о его личных данных уже известна сотрудникам СБУ.

Так, среди задержанных была чиновница отдела одного из горсоветов в Донецкой области. Кроме нее, в регионе также находились еще двое вражеских агентов — бывший глава местного коммунального предприятия и жительница Краматорска.

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Как добавляют в СБУ, еще одной участницей вражеской группы оказалась инженер-технолог одного из оборонных предприятий в Запорожье. Эта фигурантка передавала информацию в ФСБ по ремонту боевой техники на производственных мощностях завода.

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Кроме того, еще одним представителем российской агентуры оказался служащий транспортной компании из Одесской области. По указанию вражеских спецслужб он собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

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Как уточняют правоохранители, до вербовки российской спецслужбой каждый из фигурантов был активным участником прокремлевских групп в популярных мессенджерах. Таким образом они попали в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно привлекла их к сотрудничеству.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Им грозит пожизненное заключение", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали хакера, который наводил российские ракеты на Харьков, а также готовил кибератаки на ряд правительственных сайтов Украины.