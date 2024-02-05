СБУ викрила агентів ФСБ: затримали чиновницю міськради на Донеччині (фото)

За інформацією правоохоронців, фігуранти активно працювали в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Зокрема вони проводили розвідку на прифронтових територіях та вивчали місця накопичення техніки ЗСУ.

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Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила та ліквідувала розгалужену агентурну мережу ФСБ, провівши успішну спецоперацію, під час якої було одночасно затримано 5 осіб, які активно працювали в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Про це 5 лютого повідомили в СБУ у Telegram.

Чим займалися учасники російської агентури

За інформацією правоохоронців, фігуранти проводили розвідку на територіях близьких до фронту, вивчаючи місця з найбільшим накопиченням військового персоналу та техніки Збройних Сил України.

Окрім того, як додають у СБУ, російські агенти намагалися визначити місцезнаходження складів із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Також їх цікавили місцезнаходження та особливості роботи промислових об'єктів, де проводиться ремонт важкого озброєння українських військ.

Водночас фігуранти збирали інформацію про наслідки ворожих атак та "верифікували" координати для майбутніх ракетних ударів Російської Федерації.

Кого вдалось ідентифікувати та затримати

З метою приховання своїх дій, як зазначили у Службі безпеки, учасники російської агентури "працювали" окремо один від одного, але були "підзвітні" єдиному куратору — кадровому співробітнику ФСБ. Інформація про його особисті дані вже відома співробітникам СБУ.

Так, серед затриманих була посадовиця відділу однієї з міськрад у Донецькій області. Окрім неї, в регіоні також знаходились ще двоє ворожих агентів — колишній очільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська.

Як додають у СБУ, ще однією учасницею ворожої групи виявилася інженерка-технологиня одного з оборонних підприємств у Запоріжжі. Ця фігурантка передавала інформацію до ФСБ щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу.

Окрім того, ще одним представником російської агентури виявився службовець транспортної компанії з Одеської області. За вказівкою ворожих спецслужби він збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

Як уточнюють правоохоронці, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах. Таким чином вони потрапили у поле зору ФСБ, яка згодом дистанційно залучила їх до співпраці.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України затримали хакера, який наводив російські ракети на Харків, а також готував кібератаки на низку урядових сайтів України.