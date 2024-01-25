Наводив ракети на Харків і готував кібератаки: СБУ затримала 18-річного хакера (відео)

Українець був завербований ФСБ і вступив у російську хакерську організацію "Народна сyberармія РФ", вважає слідство.

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Співробітники Служби безпеки України затримали хакера, який наводив російські ракети на Харків, а також готував кібератаки на низку урядових сайтів України. Інформація про це з'явилася в офіційному Telegram-каналі відомства в четвер, 25 січня.

Кіберфахівці СБУ виявили в Харкові члена російської хакерської організації "Народна сyberармія РФ", підконтрольної ФСБ. За наводкою цієї людини російські окупанти завдали два ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури в центрі області. Серед пошкоджених об'єктів була місцева лікарня. За даними Офісу генерального прокурора, підозрюваному 18 років.

Під час обшуку у квартирі затриманого було вилучено три мобільні телефони, ноутбук і флеш-накопичувач

Підозрюваний також провів розвідку розташування сил оборони в регіоні. Насамперед його цікавили оперативні позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ. Крім того, хакер виконував завдання ФСБ з підготовки серії DDoS-атак на сайти українських державних підприємств та органів влади.

Житель Харкова стежив за українськими військовими, а також координував обстріли по місту за завданням ФСБ Житель Харкова стежив за українськими військовими, а також координував обстріли по місту за завданням ФСБ

За даними слідства, зловмисник був місцевим IT-фахівцем, якого ФСБ завербувала для роботи з хакерською спільнотою через спеціалізований Telegram-канал. Щоб зібрати інформацію про дислокацію ЗСУ, обвинувачений їздив регіоном і таємно записував місця, де, на його думку, можуть перебувати військові Сил оборони України. Отриману інформацію він передавав у ФСБ через месенджер у вигляді скріншотів електронних карт із координатами потенційних цілей.

Затриманий виявився місцевим IT-фахівцем, якого ФСБ завербувала для роботи

Під час обшуку у квартирі затриманого було вилучено три мобільні телефони, ноутбук і флеш-накопичувач, які він використовував для підривної діяльності на користь Росії. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку січня в СБУ заявили, що хакери, які атакували "Київстар", мали доступ до системи мобільного оператора ще з травня 2023 року. Офіційне розслідування кібератаки ще не завершено. Правоохоронці розглядають зараз "різні версії", але поки що жодну з них не можна вважати остаточною.

А у вересні 2023 року СБУ затримала агента ФСБ, який виявився хакером. Колишній співробітник СБУ зрадив присягу, залишився в Сімферополі та допомагав РФ вести підривну діяльність проти України. Тож його судитимуть за державну зраду, обвинувальний акт уже передано до суду.