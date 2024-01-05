У СБУ заявили, що хакери мали доступ до "Київстару" з травня: в компанії відповіли

Представниця "Київстару" Ірина Леліченко підкреслила, що фактів витоку персональних даних абонентів зафіксовано не було.

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Керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що зловмисники, які влаштували глобальний збій роботи "Київстару", мали доступ до його системи щонайменше з травня 2023 року. На це відреагувала речниця компанії Ірина Леліченко.

У "Київстарі" не підтверджують інформацію, що хакери мали багатомісячний доступ до внутрішньої бази компанії. Також мобільний оператор не підтверджує, що стався витік особистих даних абонентів.

Леліченко наголосила, що офіційне розслідування кібератаки ще не завершене. Правоохоронці розглядають нині "різні версії", але доки жодну з них не можна вважати остаточною.

"Жодних фактів витоку персональних даних абонентів у ході розслідування не виявлено. Кібератака на мережу "Київстар" вплинула на деякі технологічні системи, які відповідали за роботу зв’язку, але вони були відновлені протягом кількох днів завдяки фаховій роботі спеціалістів і партнерів компанії", — розповіла речниця.

Вона запевнила, що нині мережа вже працює у звичному режимі та надає усі базові послуги. 99% обладнання "Київстару" на неокупованих територіях також у робочому стані.

Леліченко зазначила, що компанія вже застосувала додаткові заходи для кіберзахисту. Зокрема, йдеться про посилення управління доступом, додаткові системи контролю серверів та робочих станцій.

"І, нагадаю, абоненти компанії, які не могли користуватись послугами зв’язку через нестабільну роботу мережі під час кібератаки, отримають як бонус — наступний білінговий період без плати за пакет послуг. А Збройним Силам України буде перераховано 100 мільйонів гривень нашої підтримки", — додала вона.

Пост Ірини Леліченко Фото: Скриншот

Нагадаємо, 12 грудня "Київстар" зазнав масштабної кібератаки, через яку у абонентів зник зв’язок. Гендиректор компанії Олександр Комаров заявляв, що зловмисникам вдалося потрапити всередину інфраструктури мобільного оператора через обліковий запис когось з працівників.

Вже у січні вийшло інтерв’ю з начальником Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Він заявив, що хакери перебували в системі щонайменше з травня 2023 року і мали повний доступ щонайменше з листопада. Також Вітюк інформував, що злочинці могли викрасти особисту інформацію абонентів.