В СБУ заявили, что хакеры имели доступ к "Киевстару" с мая: в компании ответили

Представительница "Киевстара" Ирина Леличенко подчеркнула, что фактов утечки персональных данных абонентов зафиксировано не было.

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Руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что злоумышленники, которые устроили глобальный сбой работы "Киевстара", имели доступ к его системе как минимум с мая 2023 года. На это отреагировала пресс-секретарь компании Ирина Леличенко.

В "Киевстаре" не подтверждают информацию, что хакеры имели многомесячный доступ к внутренней базе компании. Также мобильный оператор не подтверждает, что произошла утечка личных данных абонентов.

Леличенко отметила, что официальное расследование кибератаки еще не завершено. Правоохранители рассматривают сейчас "разные версии", но пока ни одну из них нельзя считать окончательной.

"Никаких фактов утечки персональных данных абонентов в ходе расследования не выявлено. Кибератака на сеть "Киевстар" повлияла на некоторые технологические системы, которые отвечали за работу связи, но они были восстановлены в течение нескольких дней благодаря профессиональной работе специалистов и партнеров компании", — рассказала пресс-секретарь.

Она заверила, что сейчас сеть уже работает в обычном режиме и предоставляет все базовые услуги. 99% оборудования "Киевстара" на неоккупированных территориях также в рабочем состоянии.

Леличенко отметила, что компания уже применила дополнительные меры для киберзащиты. В частности, речь идет об усилении управления доступом, дополнительных системах контроля серверов и рабочих станций.

"И, напомню, абоненты компании, которые не могли пользоваться услугами связи из-за нестабильной работы сети во время кибератаки, получат в качестве бонуса — следующий биллинговый период без платы за пакет услуг. А Вооруженным Силам Украины будет перечислено 100 миллионов гривен нашей поддержки", — добавила она.

Пост Ирины Леличенко Фото: Скриншот

Напомним, 12 декабря "Киевстар" подвергся масштабной кибератаке, из-за которой у абонентов пропала связь. Гендиректор компании Александр Комаров заявлял, что злоумышленникам удалось попасть внутрь инфраструктуры мобильного оператора через учетную запись кого-то из работников.

Уже в январе вышло интервью с начальником Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Он заявил, что хакеры находились в системе минимум с мая 2023 года и имели полный доступ минимум с ноября. Также Витюк информировал, что преступники могли похитить личную информацию абонентов.