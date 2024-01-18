Готував екологічний теракт: СБУ в Одесі затримала агента ФСБ (фото, відео)

За даними слідства, затриманий влаштувався таксистом для того, щоб знаходити важливі військові об'єкти. Усю інформацію він передавав російським спецслужбам через повідомлення.

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Агент російської ФСБ планував влаштувати екологічний теракт на території Одеської області. Про це повідомили в Службі безпеки України 18 січня.

За даними кіберфахівців, чоловік вів шпигунство на території південного регіону й отримані дані хотів використати проти України. Головним завданням фігуранта були пошук і передача координат, де зберігаються токсичні речовини. Зокрема йдеться про склади і сховища з пестицидами.

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"Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони. За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed. За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і в такий спосіб розхитати внутрішню обстановку", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що для збору інформації агент ФСБ потроївся працювати таксистом і під виглядом перевезення пасажирів фіксував об'єкти, які йому були потрібні.

Представникам СБУ вдалося дізнатися про плани фігуранта. Вони поетапно документували злочинні дії та затримали чоловіка в момент, коли він виконував ворожі завдання.

Підозрюваним виявився студент одеського університету, з яким ще восени минулого року зв'язався один зі співробітників ФСБ. Його особу вже також вдалося ідентифікувати фахівцями СБУ.

"В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь РФ та отримувати за це "зарплату" від російської спецслужби. Фігурант підтримував комунікацію з ФСБ через популярний месенджер, а для конспірації використовував різноманітні сім-картки та мобільні телефони", — продовжують у СБУ.

Українець співпрацював із російською ФСБ і допомагав у реалізації екологічного теракту Фото: СБУ Українець співпрацював із російською ФСБ і допомагав у реалізації екологічного теракту Фото: СБУ

Під час обшуку у фігуранта вилучили всі гаджети, які були використані для розвідувально-підривної діяльності проти України. На підставі доказів затриманому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі триває слідство, проте чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 11 січня в СБУ повідомили, що затримали ворожу агентку, яка проїжджала щодня до 100 кілометрів для виявлення позицій українських військових. За інформацією слідства, її завербували в жовтні минулого року.