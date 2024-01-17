Слідкував за бойовими літаками Повітряних сил: СБУ викрила агента РФ (фото)

За інформацією слідства, російська спецслужба вийшла на чоловіка через його антиукраїнські дописи у соцмережах. За передачу інформації про переміщення або розміщення ЗСУ його можуть ув'язнити на 8 років.

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У Кіровоградській області затримали чоловіка, який працював на російську спецслужбу та слідкував за бойовими літаками українських військових. Про це повідомляють у пресслужбі ЗСУ.

Зазначається, що підозрюваний намагався виявити військові аеродроми та шпигував за тим, у які напрямки і як часто літають бомбардувальники та винищувачі.

Далі всю інформацію інформатор надсилав у створені російськими спецслужбами спеціальні Telegram-канали. Аби не бути викритим, чоловік використовував спеціальні сервіси для анонімізації та змінював імена у месенджері.

Фото: СБУ

Як вияснило слідство, чоловік є мешканцем Кропивницького, його затримали за місцем проживання. Російська спецслужба вийшла на чоловіка понад три місяці назад через його антиукраїнську позицію у соцмережах.

Інформацію для ворога підозрюваний збирав самостійно. Для цього він їздив по області та шпигував за військовими об’єктами. Окрім того, російський агент намагався випитати потрібну йому інформацію у своїх знайомих.

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У помешканні агента РФ виявили докази його роботи на російські спецслужби. Чоловіку повідомили підозру у поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ. Наразі його відправили під варту без права внесення застави. За таку роботу на ворога чоловіка можуть ув’язнити на 8 років.

Нагадаємо, на Запоріжжі охоронець дитячого садочка наводив російські ракети на будинки. За інформацією слідства, за наведенням підозрюваного ЗС РФ нещодавно обстріляли будинки у селищі Степногірськ Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Також 15 січня в СБУ повідомляли, що затримали у Рівненській області "вагнерівця", який мав корегувати російські удари по енергетичній інфраструктурі.