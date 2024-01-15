На Рівненщині затримали "вагнерівця", який планував ракетні удари РФ і масштабний блекаут (фото)

Зловмисника було затримано на гарячому, коли він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.

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У Рівненській області Служба безпеки України затримала "вагнерівця", який мав завдання від російських кураторів підготувати ракетні удари по Києву. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що ворожого диверсанта з території республіки Білорусь закинула в Україну російська воєнна розвідка ГРУ.

Колишній найманець ПВК "Вагнер" отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області й звідти корегувати ракетний вогонь по енергетичній інфраструктурі України.

Зазначається, що СБУ дізналася про ворожий план, ще коли "вагнерівець" перебував на території Білорусі. Відтоді за ним пристально стежили, зокрема, задокументували перетин ним державного кордону України.

"Зловмисника було затримано на гарячому, коли він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами маячків окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, зокрема, із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed", — повідомили в СБУ.

Встановлено, що диверсант родом із Білорусі. Від 2014 до 2017 року він перебував у складі терористичних угруповань "Л/ДНР" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на Сході України.

На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до ПВК "Вагнер", у лавах якої штурмував Бахмут і прилеглі селища. Згодом він повернувся в Білорусь, де отримав завдання від російського куратора щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

Затриманому висунуть підозри за двома статтями — диверсія та участь у терористичній групі.

Нагадаємо, що ЗС РФ знову змінюють свою стратегію обстрілів, переходячи до менш масованих ударів. Імовірно, що противник використовуватиме для ударів по території України передусім БпЛА типу Shahed, зменшуючи кількість випущених ракет.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині російська ДРГ розстріляла водія шкільного автобуса. Українець, якого вбили окупанти, встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки.